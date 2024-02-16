А ви знали, що Шапаренко – фанат баскетболу? Микола спробував спрогнозувати чемпіона НБА та обрав кращого між Леброном та Джорданом

Півзахисник «Динамо» Микола Шапаренко відповів на запитання про своє захоплення баскетболом.

Раніше Микола казав, що слідкує та підтримує «Голден Стейт», однак зізнався, що зараз не дуже слідкує за командою. Також донедавна на аватарці футболіста в соцмережах було фото 4-разового чемпіона НБА Леброна Джеймса.

– Я зараз не дуже сильно дивлюсь ігри, але хайлайти – так. Зараз немає команди, за якою я слідкую уважно

– Те, що «Денвер» став чемпіоном, для тебе стало несподіванкою?

– Та ні, вони в плей-оф дуже гарно грали.

– Що стосується європейського баскетболу? Матчі збірної України?

– Ні, не дивлюсь.

– Ти багато років прожив у Маріуполі, де була легендарна команда «Азовмаш». Ходив на матчі?

– Не ходив, але їхній майданчик знаходився поруч зі стадіоном «Іллічівець». На матчі не ходив, але багато чув, звісно.

– Хто виграє цей сезон в НБА?

– Ох… Не знаю, чесно. «Бостон», можливо.

– Леброн чи Дюрент?

– Леброн.

– Леброн чи Каррі?

– Леброн.

– Леброн чи Джордан?

– Ох… Леброн.

– Який Леброн сильніший: в «Клівленді», «Маямі» чи «Лейкерс»?

– В «Клівленді» та «Маямі».

– Слідкуєш за українцями в НБА?

– Я бачив, що вони там грають, але персонально не слідкував.

Момент на 24:45 (відео з таймкодом):

Фото: Andrew D. Bernstein/NBAE

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