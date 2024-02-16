Бачили, що подарував Депай Грізманну після того, як француз став найкращим бомбардиром в історії «Атлетіко»?

Нападник «Атлетіко» Антуан Грізманн на початку минулого місяця оновив клубний рекорд за числом голів.

У півфінальному матчі Суперкубку Іспанії проти «Реала» француз забив свій 174-й гол та вийшов на перше місце у списку бомбардирів «матрацників». До цього рекорд належав Луїсу Арагонесу, який виступав за «матрацників» 1964 по 1974 рік.

Нідерландець подарував йому прикрасу в стилі легендарного кільця НБА, яке вручають чинним чемпіонам на їхній першій домашній грі нового сезону.

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Фото: NBA.

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