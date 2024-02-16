Як він це робить?! Каррі на розминці закинув у кошик з тунелю, що веде у підтрибунку

Захисник «Голден Стейт» закинув у кошик з тунелю, що веде у підтрибунне приміщення. М'яч перелетів через увесь майданчик та влучив точно у кільце.

Стеф підтвердив свої снайперські якості і безпосередньо в матчі. Він набрав 41 очко, реалізувавши дев'ять триочкових кидків. Це дозволило Каррі стати першим гравцем в історії НБА, який реалізовував 7+ дальніх кидків у чотирьох матчах поспіль.

Однак це не допомогло «Голден Стейт» перемогти – команда зазнала поразки 125:130.

Скриншоти: НБА

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