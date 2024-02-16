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У мережі порівняли результати «Сакраменто» Сабоніса проти бігменів, які поїдуть на Матч зірок від Заходу замість нього

У мережі порівняли результати команди Домантаса Сабоніса (тобто «Сакраменто») проти команд баскетболістів, які отримали виклик на Матч усіх зірок замість литовця (опинилися перед ним у голосуванні).

Сабоніс тричі обіграв Йокича, двічі Девіса та один раз Таунса, не поступившись жодного разу в протистояннях із цими бігменами. Тобто результат литовця проти цих гравців у сезоні: 6-0.

Фото: Alysa Rubin/Clarkson Creative, Adam Pantozzi, Barry Gossage/NBAE

ua.tribuna.com

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