Баскетбол
У мережі порівняли результати «Сакраменто» Сабоніса проти бігменів, які поїдуть на Матч зірок від Заходу замість нього
У мережі порівняли результати команди Домантаса Сабоніса (тобто «Сакраменто») проти команд баскетболістів, які отримали виклик на Матч усіх зірок замість литовця (опинилися перед ним у голосуванні).
Сабоніс тричі обіграв Йокича, двічі Девіса та один раз Таунса, не поступившись жодного разу в протистояннях із цими бігменами. Тобто результат литовця проти цих гравців у сезоні: 6-0.
Фото: Alysa Rubin/Clarkson Creative, Adam Pantozzi, Barry Gossage/NBAE