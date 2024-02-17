Беверлі пригадав, як вигравав данк-контест УБЛ-2009, вколотивши вирішальний кидок через 216-сантиметрового Хижняка

У сезоні 2008-09 років в українському клубному баскетболі паралельно існували два чемпіонати: Суперліга, яка розігрувала путівки у ФІБА-єврокубки, та альтернативна Українська баскетбольна ліга.

Обидва турніри проводили свої Матчі зірок з данк-контестами та всім належним. Івент Суперліги приймала миколаївська «Надія», а УБЛ – черкаський «Будівельник».

На півдні найкращим данкером став Пі Джей Такер з «Донецька» (так, той самий, який досі виступає в НБА) – в фіналі американець перестрибав Дмитра Ходова, який 15 років тому захищав кольори «Хіміка» (наразі він граючий тренер «Політехніки»).

У Черкасах також переміг американець, також майбутній баскетболіст НБА – Патрік Беверлі з «Дніпра». Чинний гравець «Мілвокі» у своєму інстаграмі пригадав події 2009-го і поділився відеозаписом свого виступу. Переможний кидок він вколотив через 216-сантриметрового Григорія Хижняка:

У 2009 році бігмен «Дніпра» Григорій Хижняк проводив свій передостанній сезон у професійний кар’єрі – останньою командою став «Будівельник»-2009/10. Восени 2018-го ексбаскетболіст пішов з життя у віці 44 років через серцевий напад.

Патрік Беверлі ж досі грає у найкращій лізі світу, в якій змінив уже сім команд.

ua.tribuna.com