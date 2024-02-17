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Баскетбол

Рафа Леау залетів на фіт на трек з назвою «NBA». Одягнув вінтажну майку легендарного Айверсона

Футболіст «Мілана» Рафаел Леау, який записує треки під псевдонімом Way45, залетів на фіт до виконавця 608.

Артисти презентували трек з назвою «NBA», а також кліп на нього, де можна побачити чимало баскетбольних відсилок. Зокрема сам Рафа Леау одягнув для деяких кадрів джерсі Аллена Айверсона часів «Філадельфії».

Айверсон – MVP НБА у 2001-му, 11-разовий учасник Матчу всіх зірок та один із найпопулярніших та найбільш стильних гравців за всю історію баскетболу.

Фото: TIZIANA FABI/AFP

ua.tribuna.com

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