Баскетбол
Рафа Леау залетів на фіт на трек з назвою «NBA». Одягнув вінтажну майку легендарного Айверсона
Футболіст «Мілана» Рафаел Леау, який записує треки під псевдонімом Way45, залетів на фіт до виконавця 608.
Артисти презентували трек з назвою «NBA», а також кліп на нього, де можна побачити чимало баскетбольних відсилок. Зокрема сам Рафа Леау одягнув для деяких кадрів джерсі Аллена Айверсона часів «Філадельфії».
Айверсон – MVP НБА у 2001-му, 11-разовий учасник Матчу всіх зірок та один із найпопулярніших та найбільш стильних гравців за всю історію баскетболу.
Фото: TIZIANA FABI/AFP