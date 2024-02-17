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Санон вийшов на розминку перед матчем ЛЕБЛ у футболці клубу НБА

Баскетболіст українського «Прометея» Іссуф Санон вийшов на розминку перед матчем Латвійсько-естонської ліги проти «Валмієри» у футболці клубу НБА «Вашингтон Візардс».

На драфті-2018 саме цей клуб обрав Іссуфа під загальним 44-м номером. Українець навіть взяв участь у Літній лізі, але безпосередньо в НБА ще не дебютував.

Раніше Санон казав, що хоче зіграти в НБА саме за «Вашингтон». Тож не дивно, що він обрав футболку цієї команди і для розминки.

Фото: БК «Прометей»

ua.tribuna.com

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