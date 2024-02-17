Сборная Украины начала подготовку к матчам отбора на Евробаскет-2025

Первый поединок состоится 22 февраля со Словенией

Сборная Украины по баскетболу в Риге начала подготовку к матчам отбора на чемпионат Европы-2025. Команда под руководством Виталия Степановского провела первую двухчасовую тренировку.

Тренерский штаб не вызвал травмированных Владимира Конева, Константина Аникиенко и Дмитрия Скапинцева. Также из-за сложностей акклиматизации не вошел в состав команды Владимир Герун, выступающий в чемпионате Японии.

Дебютный вызов в национальную команду получил 20-летний центровой Богдан Бринюк, который выступает в Болгарии за Черно Море.

Состав сборной Украины

Защитники: Виталий Зотов (Крайова, Румыния), Александр Мишула (ЗТЕ, Венгрия), Александр Ковляр (Обрадойро, Испания), Анатолий Шундель (Тарту, Эстония), Илья Сидоров (Прометей).

Форварды: Павел Крутоус (Крайова, Румыния), Александр Липовый (Прометей), Иван Ткаченко (Прометей), Андрей Войналович (Шленск, Польша), Вячеслав Бобров (Прометей).

Центровые: Вячеслав Петров (Подгорица, Черногория), Артем Пустовой (Обрадойро, Испания), Богдан Бринюк (Черно Море, Болгария)

Главный тренер — Виталий Степановский, тренеры – Артем Слипенчук, Олег Гончаров.

Команда Виталия Степановского откроет квалификационный турнир матчем со Словенией 22 февраля. Затем сине-желтые сыграют с Португалией 25 февраля. Номинально «домашний» для Украины поединок пройдет в Риге. Третьим соперником украинцев в группе А является Израиль.

Квалификация чемпионата Европы будет проходить во время трех окон: 19-27 февраля 2024, 18-26 ноября 2024 и 17-25 февраля 2025 года. Каждая сборная проведет две игры в каждом окне. Для выхода в финальную часть Евробаскета сборной Украины необходимо занять одно из трех первых мест в группе.

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