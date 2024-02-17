Старцев та Горобченко склали свої команди з гравців української Суперліги за всі часи

Баскетболісти «Говерли» Сергій Старцев та Павло Горобченко склали свої команди з гравців української Суперліги за всі часи.

П'ятірка Сергія Старцева:

1) Рамел Каррі «Донецьк». Рамел – американський баскетболіст, дворазовий чемпіон української Суперліги. Перший титул взяв 2010 році з «Азовмаш», другий – в 2012 з «Донецьком»;

2) Віллі Дін «Одеса». Гравець став відомий українському глядачеві, завдяки виступам за одеську команду, за яку він набирав 18,4 очки в сезоні 2011/12. Також виступав за «Хімік» в 2012-13 роках;

3) Кінделл Дайкс «Говерла». Американець заявив про себе, коли виступав за «Говерлу» в сезоні 2012/13 та набирав 20 очок в середньому за матч. Сезон 2013/14 провів у складі «Політехніки-Галичини», після чого продовжив кар'єру в Румунії;

4) Дмитро Глібов «Харківські Соколи». Легендарний український баскетболіст, який провів 13 сезонів в Суперлізі. Українець встиг зіграти за «Кривбасбаскет», «Донецьк», «Миколаїв», «Дніпро» та за «Харківські Соколи». Найрезультативніші сезони в українській лізі провів в сезоні 2014/15, коли виступав за «Миколаїв» та набирав 17.2 очки та в сезоні 2015/16 за «Кривбас» – 17.4 очки;

5) Даріуш Лавринович «Будівельник». Даріуш – легенда литовського баскетболу. 30 серпня 2013 року підписав контракт із київським «Будівельником», якому допоміг дебютувати у Євролізі. Статистика в Євролізі в сезоні 2013/2014 склала 15,1 очка та 5,4 підбирання. Визнавався найціннішим гравцем 9 туру Євроліги у цьому ж сезоні.

9 лютого 2014 року завоював із «Будівельником» Кубок України, ставши найціннішим гравцем Фіналу чотирьох. У травні того ж року виграв із «Будівельником» золото українського чемпіонату, після вирішального матчу фінальної серії отримавши нагороду найціннішого гравця сезону.

П'ятірка Павла Горобченка:

1) Артем Сліпенчук «Азовмаш». Чинний тренер «Черкаських Мавп» провів дев'ять сезонів у Суперлізі, розпочавши шлях у системі «Будівельника». Також грав за «Говерлу», «Кривбаскет», «Одесу» та «Біпу»;

2) Олександр Шостуха «Миколаїв». Шостуха за свою 11-річну кар'єру в Суперлізі він встиг зіграти за «Говерлу», «Миколаїв, «Кремінь»;

3) Дмитро Ходов «Політехніка-Галичина». Чинний гравець команди зі Львову зараз проводить свій 11сезон в українській баскетбольній лізі. За свою довгу кар'єру українець встиг зіграти за «Хімік», «Галичину», «Дніпро-Азот», «Одесу» та «Біпу». Найкращим сезоном для Дмитра став сезон 2022/23, в якому він набирав 19 очок за гру за «Політехніку-Галичину»;

4) Віталій Коваленко «Київ-Баскет». Баскетболіст запам'ятався українським фанам виступами «Хімік» та «Київ», де набирав 10.6 очок в сезоні 2010/11. Форвард також грав за «Говерлу» та «Донецьк». Також Віталій брав участь у данк-контестах української ліги в 2011 та 2012 роках, але, на жаль, не зміг перемогти у жодному. Після кар'єри у Суперлізі Коваленко продожив свій шлях в Польші. Зараз українець грає за «Гормик», де набирає в середньому 9.3 очки та 4.7 підбирання;

5) Ігор Зайцев «Хімік». Українець, який зараз проводить четвертий сезон у клуб з Тайваню «Фубон Брейвз» провів шість сезонів в Суперлізі. Він зіграв за «Кривбасбаскет», «Азовмаш» та «Хімік». Також баскетболіст встиг проявити себе в Іспанії та Польші.

Фото та відео: Instagram «bcgoverla.if», Wikimedia Commons, Seffi Magriso, Evgeny Maloletka

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