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Браун хотів авторитетно ввірватися на данк-контест і забрати трофей, але натомість став посміховиськом для всього інтернету

18 лютого відбувся конкурс данків на Матчі зірок НБА-2024. Переможцем івенту другий рік поспіль став гравець Ліги Розвитку Мек Маккланг. Проти невеликого захисника з фарму «Орландо» змагались Джейлен Браун, Хайме Хакес та Джейкоб Топпін.

Глядачі та численні вболівальники «Бостона» точно очікували неабиякого шоу від зірки «кельтів» та власника найбільшого контракту в НБА Джейлена Брауна, проте він не зміг здивувати суддів і поступився. Під час однієї зі спроб він забив згори через 160-сантиметрового репера Кai Сenat, який до того ж сидів на стільчику:

Фото: Jesse D. Garrabrant/NBAE

ua.tribuna.com

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