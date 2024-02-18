Коментатор Прошута порівняв гравця «Селф Мейда» з Олексієм Ленем

18 лютого «Київ-Баскет» обіграв в овертаймі «Селф Мейд Баскет» в Кубку України з рахунком 88:85.

Під час додаткового часу поєдинку відомий коментатор Олександр Прошута порівняв гравця «Селф Мейд Баскета» Владислава Лукінського з українським центровим Олексієм Ленем, який зараз грає в НБА за «Сакраменто».

«24 очки у Владислава Лукінського! Олексій Лень на рівні палацу спорту «Венето» – прокоментував влучання Владислава Прошута.

Баскетболіст Вищої ліги набрав 24 очки та 17 підбирань за 43 хвилини на майданчику.

Фото: FBU, Rocky Widner

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