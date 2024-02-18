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Одна непомітна деталь цьогорічного данк-контесту майже повністю ідентична з попереднім івентом у Юті

18 лютого відбувся другий день зіркового вікенду НБА у Індіанаполісі. Суботню програму завжди супроводжують конкурси: данк-контест, триочкові, майстерність. Зазвичай, найбільша увага прикута до найяскравішого змагання – конкурсу данків.

Цьогоріч переможцем контесту став той самий Мек Маккланг, який забирав трофей у Юті-2023. Невеликий захисник фарм-клубу «Орландо» з Ліги розвитку став п’ятим гравцем в історії, який вигравав конкурси данків бек-ту-бек.

Глядачі з гарною пам’яттю можуть згадати, що у 2023-му Янніс Адетокумбо дуже емоційно відреагував на перемогу Маккланга. Побачивши відео цьогорічного івенту, ви не повірите у новизну кадрів. Дворазовий MVP у дуже схожому пальто так само реагує на перемогу Мека. Ліворуч скрін 2023-го, а праворуч – 2024-го:

Одна непомітна деталь цьогорічного данк-контесту майже повністю ідентична з попереднім івентом у Юті

Фото: NBA | Juan Ocampo/NBAE

ua.tribuna.com

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