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Стеф Карри обыграл Сабрину Ионеску в конкурсе трехочковых НБА

Легенде Уорриорз пришлось нелегко против прошлогодней рекордсменки

Стеф Карри обыграл Сабрину Ионеску в конкурсе трехочковых НБА

Стефен Карри, Getty Images

В рамках Уикенда всех звезд НБА состоялся челлендж между защитником Голден Стейт Уорриорз Стефом Карри и Сабриной Ионеску, баскетболисткой женской команды НБА Нью-Йорк Либерти.

Напомним, в прошлом году Сабрина установила уникальное достижение — она побила рекорд НБА и WNBA в соревновании трехочковых бросков, набрав 37 очков из 40 возможных. После этого было решено устроить ее дуэль с Карри.

В этот раз Сабрина не была настолько точна, ей удалось набрать 26 очков. Все равно это была высокая планка для легенды Голден Стейта, который сумел ее преодолеть не без труда. Итоговый результат — 29:26 в пользу Карри.

«Челлендж прошел практически идеально, учитывая формат, площадку и внимание, которое было к нему привлечено. Сабрина показала невероятный результат», — подытожил баскетболист.

В ночь с 18 на 19 февраля пройдет Матч всех звезд НБА. Его примет «Гейнбридж-филдхаус», домашней арене Индиана Пэйсерс. Капитанами команд будут ЛеБрон Джеймс и Яннис Адетокумбо.

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