Чоловік співачки Сєдокової приєднався до «Обрадойро» Пустового та Ковляра. Здається, вони розійшлися прямо перед його переходом

Латвійський баскетболіст Яніс Тімма приєднався до іспанського «Обрадойро», за який грають українці Олександр Ковляр та Артем Пустовий.

Тімма – ексгравець низки клубів, зокрема виступав за «Басконію» та «Олімпіакос», з якими пограв у Євролізі, та за кілька російських клубів (у тій же Євролізі грав за «Хімки»). А також латвієць їздить у Літню лігу НБА, де виступав за «Орландо».

А ще один цікавий факт – донедавна він зустрічався із відомою в Україні співачкою, що народилася в Києві, Анною Сєдоковою. ЗМІ повідомляють, що пара розійшлася фактично перед переїздом Яніса до «Обрадойро».

Сєдокова нібито сама повідомила про це в своєму інстаграмі, але з України перевірити це неможливо, оскільки акаунт співачки недоступний для нашого регіону. Після 24 лютого 2022 року Сєдокова продовжує жити в росії, не висловлюючись про війну.

Хоча медіа також зазначають, що це далеко не перший розрив Яніса Тімми та Анни Сєдокової, тож цілком можливо, що через певний час вони знову зійдуться.

Нагадаємо, що до Яніса Тімми Сєдокова була в стосунках із іншим спортсменом. Перший чоловік співачки – легендарний ексгравець київського «Динамо» Валентин Белькевич.

Фото: OZAN KOSE/AFP, інстаграм janis.timma, The US Sun

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