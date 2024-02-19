Днепр разгромил Политехнику-Галичину в матче-доигровке Суперлиги-FAVBET

Встреча была прервана 2 ноября из-за длительной воздушной тревоги

Днепр разгромил Политехнику-Галичину в матче-доигровке регулярного чемпионата Суперлиги-FAVBET — 117:77.

Команды изначально должны были провести поединок еще 2 ноября. Однако на площадке баскетболисты сумели отыграть лишь первую четверть, после чего длительная воздушная тревога в Украине привела к переносу встречи.

Днепряне в доигровке установили рекорд результативности сезона, набрав 117 очков. Также новый рекорд сезона покорился Михаилу Горобченко — он отдал за матч 17 результативных передач.

Днепр уверенно лидирует в Суперлиге-FAVBET. Политехника идет на восьмой позиции.

Суперлига-FAVBET. Регулярный чемпионат

Днепр – Политехника-Галичина — 117:77 (29:16, 27:30, 33:18, 28:13)

Днепр: Дубоненко (23), Сипало (14 + 9 подборов), Загреба (12), Горобченко (12 + 17 передач), Бондарчук (11), Закурдаев (11), Тарасенко (11), Сорочан (11 + 7 подборов + 8 передач), Тимофеенко (10 + 8 подборов), Шкода (2)

Политехника-Галичина: Карпюк (20 + 6 подборов), Сафонов (14 + 5 передач), Ходов (12), Бартоломеев (7), Станишевский (5), Качанов (5), Нельсон (5), Крамар (4), Бачурин (3), Квентин Дешон (2)

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