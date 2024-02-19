Як Україна фінансує спорт у 2024 році. Інфографіка Tribuna.com

Tribuna.com у своєму щорічному матеріалі розповідає, скільки грошей з державного бюджету отримали ключові види спорту в Україні. І цього року суми помітно більші.

Почнемо з того, що фінансування спорту загалом суттєво зросло у 2024 році у порівнянні із попереднім роком. Якщо на 2023 рік держава виділила 3.7 млрд грн, то на поточний рік сума зросла вдвічі й становить 7.5 млрд грн.

Причини цьому проста – Олімпійські та Паралімпійські ігри, які пройдуть цього року.

Відповідно, як і торік, найбільшу частину цієї виділеної суми – 4.2 млрд грн – спрямували на розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту. Торік показник становив 2.5 млрд грн.

Але сюди не входять окремо виділені кошти на підготовку та участь в літніх Олімпійських іграх-2024 та зимових юнацьких Олімпійських іграх-2024. Конкретно на це держава ще додатково дала 777 млн грн.

Так само окремо йде сума для підготовки та участі у Паралімпійських та Дефлімпійських іграх. Це 1.9 млрд грн. І це друга за розміром видатків графа.

Нижче – тезово про ключові зміни в розрізі видів спорту:

🔹 Якщо в бюджеті-2023 більшості олімпійських видів спорту скоротили фінансування у порівнянні з попереднім роком, то в бюджеті-2024 немає жодного олімпійського виду, кому б дали менше. Навпаки, цифри суттєво зросли.

🔹 Наприклад, лідер серед усіх видів за фінансуванням – легка атлетика. Цей вид отримав у 2024 році 128.4 млн грн (це включно з виділеними суто на підготовку та участь до ОІ грішми). Тоді як у 2023 році показник становив 64 млн грн. Тобто, вдвічі менший.

🔹 Але не легкій атлетиці відсипали найбільше у порівнянні з минулим роком. За цим показником на першому місці веслування на байдарках та каное. Цьому виду у 2024 році дали на 82 млн грн більше. А саме 113.7 млн грн, що вивело цей вид на друге місце загалом.

🔹 Замикає трійку лідерів за держфінансуванням синхронне плавання, якому дали 105.9 млн грн (торік 31.7 млн). З чого можна зробити побіжний висновок – саме на легку атлетику, веслування та синхронне плавання в мінспорті зробили ставку в плані здобуття нагород у Парижі. Читай, основні сподівання покладені на золото Ярослави Магучіх, Людмили Лузан та Марти Федіної разом з її партнерками по команді.

🔹 Україна влітку вперше в історії виступить на олімпійському футбольному турнірі. Як наслідок, держава додатково виділила на підготовку команди Руслана Ротаня до ОІ 20 млн грн. Згідно з Єдиним календарним планом мінспорту, ці кошти забезпечать збори олімпійської збірної в Туреччині, Японії, Франції та Австрії.

🔹 На фоні збільшення загального фінансування впадає у вічі кількість видів спорту з фінансуванням, меншим за 10 млн грн. Якщо торік таких було 20, то цьогоріч – лише чотири.

🔹 Усім зимовим олімпійським видам теж без виключення збільшили фінансування, хоч до зимових ОІ ще два роки. Втім, на ситуацію вплинули зимові юнацькі ОІ, що пройшли на початку року в Південній Кореї.

🔹 Звичним лідером за фінансуванням серед зимовиків є біатлон. Цьому виду замість 30.1 млн грн у 2023 році виділили 73.3 млн грн у поточному. На другому місці фристайл (65.1 млн грн), на третьому – санний спорт (32.8 млн грн).

🔹 Неолімпійські види також не оминуло збільшення фінансування. Настільки, що одразу 20 з них отримало держкоштів на понад 5 млн грн. Тоді як у 2023 році таких було усього 8.

🔹 Тут, окрім звичного лідерства пауерліфтингу, відзначимо суттєво більше фінансування для бодібілдингу, яким в минулому займався чинний очільник мінспорту Матвій Бідний. Якщо торік цей вид отримав лише 1.6 млн грн, то зараз – 7.1 млн грн.

🔹 Окремий акцент – на поло. Для цього виду 2024 рік особливий, адже поточним бюджетом для нього передбачено 11 млн грн. Це на 11 млн. більше, ніж торік, коли у поло фінансування не було зовсім.

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