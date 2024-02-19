Майже 400 очок та 168 триочкових кидків. У НБА було зіграно Матч усіх зірок 2024

У НБА відбувся Матч усіх зірок 2024 року, який приймав Індіанаполіс. Ліга повернулася до формату Захід проти Сходу після кількох років експериментів, тож цьогоріч у класичному форматі та у всім знайомому протистоянні перемогу здобула збірна зірок однієї конференції.

Схід здолав Захід із рахунком 211:186, здобувши свою першу перемогу в Матчах усіх зірок НБА із 2014 року (тоді зірки Східної конференції тріумфували в Новому Орлеані із рахунком 163:155, а MVP став Кайрі Ірвінг). Кілька головних чисел та статистичних фактів із головного шоу-матчу року в НБА.

🔹 Звісно ж, це найрезультативніший матч в історії Матчів зірок НБА, та в історії ліги загалом. Команди набрали на двох 397 очок;

🔹 211 очок Сходу – також найкращий показник будь-якої команди в історії Національної баскетбольної асоціації;

🔹 Під час гри було виконано 168 спроб триочкових кидків. Представники Заходу реалізували 25/71 триочкових, Сходу – 42/97. Для порівняння, у Матчі всіх зірок 1953 року його учасники набрали лише 154 очки на дві команди;

Триочкових було настільки багато, що НБА навіть зробила окрему нарізку найбільш дальніх влучних кидків з цього матчу:

🔹 MVP зустрічі став Деміан Ліллард, для якого це перша подібна нагорода в кар'єрі. Захисник «Мілвокі» набрав 39 очок (14/26 з гри, зокрема 11/23 триочкових), а ще зробив три підбирання та віддав шість асистів;

🔹 Напередодні Ліллард також виграв конкурс триочкових, що разом із нагородою MVP зробило його першим гравцем в історії НБА, який здобував дві цих нагороди в рамках одного зіркового вікенду;

🔹 Найрезультативнішим баскетболістом зустрічі став Карл-Ентоні Таунс із Заходу. У нього 50 очок (23/35 з гри), вісім підбирань та три асисти;

🔹 КАТ видав третій найрезультативніший перформанс в історії МВЗ. Він зрівнявся зі Стефом Каррі зразка 2022-го, який також набирав 50. Більше спромоглися настріляти лише Ентоні Девіс у 2017-му (52) та Джейсон Тейтум минулого року (55);

🔹 Одразу двоє гравців реалізували 10+ триочкових кидків у цій грі. Деміан Ліллард влучив 11 разів, а Тайріз Халібертон – 10. Раніше лише двоє гравців реалізовували 10+ дальніх кидків у Матчі зірок: Джейсон Тейтум у 2023-му (10 кидків) та Стефен Каррі у 2022-му (16 кидків);

🔹 Варто відзначити також Леброна Джеймса, для якого виклик на цьогорічний МВЗ став рекордним, двадцятим у кар'єрі. Незадовго до матчу стало відомо, що Леброн зіграє в ньому із травмою. Джеймс отримав обмежений ігровий час (зіграв менше 14 хвилин), набравши вісім очок, чотири підбирання та три асисти.

Наступний Матч усіх зірок відбудеться у Сан-Франциско на домашній арені «Голден Стейт». Його НБА також планує провести у форматі Захід проти Сходу.

Фото: Stacy Revere/NBAE

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