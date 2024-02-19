Следить

Баскетбол

Мессі засвітив новий унікальний годинник вартістю з пристойне авто. Такі ж у Леброна та Ді Капріо

Днями дружина Ліонеля Мессі Антонелла виклала фото з чоловіком з романтичної вечері. На руці аргентинця можна помітити цікавий годинник з досить незвичним бтрюзовим кольором циферблата.

Мессі засвітив новий унікальний годинник вартістю з пристойне авто. Такі ж у Леброна та Ді Капріо

Це годинник Patek Philippe Nautilus зі спільної колекції бренду з виробником прикрас Tiffny & Co. Їхня вартість починається від 50 тисяч доларів.

Мессі засвітив новий унікальний годинник вартістю з пристойне авто. Такі ж у Леброна та Ді Капріо

Такий самий годинник носить Леброн Джеймс.

Мессі засвітив новий унікальний годинник вартістю з пристойне авто. Такі ж у Леброна та Ді Капріо

Також цю модель полюбляють репер Jay-Z, актор Леонардо Ді Капріо та інші зірки шоубізнесу.

Мессі засвітив новий унікальний годинник вартістю з пристойне авто. Такі ж у Леброна та Ді Капріо

Мессі засвітив новий унікальний годинник вартістю з пристойне авто. Такі ж у Леброна та Ді Капріо

Фото: Patek Philippe, інстаграм Антонелли Ракуццо, Esquire

ua.tribuna.com

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Баскетбол

Степановский: В матче со Словенией очень важно защититься и со своей стороны сыграть в быстрый баскетбол

Футбол

Марсель – Шахтер: букмекеры назвали фаворита матча Лиги Европы

Автоспорт

Макс Ферстаппен начнёт тесты Red Bull Racing

Баскетбол

Мессі засвітив новий унікальний годинник вартістю з пристойне авто. Такі ж у Леброна та Ді Капріо

Баскетбол

😂 «Я, Вілт Чемберлен, Боб Кузі». Леброн жартома пригадав свій перший Матч зірок НБА

Бокс

Обнародован рейтинг самых влиятельных людей в боксе. На каком месте Усик?

Футбол

Второй раз за сезон Сандерленд сменит главного тренера — Источник

Баскетбол

Днепр разгромил Политехнику-Галичину в матче-доигровке Суперлиги-FAVBET

Теннис

Украинцы на турнирах ITF 19 февраля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Футбол

Демьяненко увез в казарму — не хотел за Динамо играть: последнее большое интервью с легендой Динамо

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Баскетбол