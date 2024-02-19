Баскетбол
Мессі засвітив новий унікальний годинник вартістю з пристойне авто. Такі ж у Леброна та Ді Капріо
Днями дружина Ліонеля Мессі Антонелла виклала фото з чоловіком з романтичної вечері. На руці аргентинця можна помітити цікавий годинник з досить незвичним бтрюзовим кольором циферблата.
Це годинник Patek Philippe Nautilus зі спільної колекції бренду з виробником прикрас Tiffny & Co. Їхня вартість починається від 50 тисяч доларів.
Такий самий годинник носить Леброн Джеймс.
Також цю модель полюбляють репер Jay-Z, актор Леонардо Ді Капріо та інші зірки шоубізнесу.
Фото: Patek Philippe, інстаграм Антонелли Ракуццо, Esquire