Мессі засвітив новий унікальний годинник вартістю з пристойне авто. Такі ж у Леброна та Ді Капріо

Днями дружина Ліонеля Мессі Антонелла виклала фото з чоловіком з романтичної вечері. На руці аргентинця можна помітити цікавий годинник з досить незвичним бтрюзовим кольором циферблата.

Це годинник Patek Philippe Nautilus зі спільної колекції бренду з виробником прикрас Tiffny & Co. Їхня вартість починається від 50 тисяч доларів.

Такий самий годинник носить Леброн Джеймс.

Також цю модель полюбляють репер Jay-Z, актор Леонардо Ді Капріо та інші зірки шоубізнесу.

Фото: Patek Philippe, інстаграм Антонелли Ракуццо, Esquire

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