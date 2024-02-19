Следить

Баскетбол

Навіть Шакіл О’Ніл виглядає маленьким поруч із Вембаньямою. В мережі набирає популярності відео з Матчу зірок

У місті Індіанаполіс минув зірковий вікенд НБА 2024 року, який завершився Матчем всіх зірок. Збірна Сходу здолала збірну Заходу з результатом 211:186.

У мережі TikTok стало популярним відео зустрічі Шакіла О'Ніла та Віктора Вембаньями, який проводить свій дебютний сезон в НБА і був близьким до того, аби потрапити на сам Матч зірок (але лише взяв участь в конкурсі майстерності та матчі висхідних зірок).

Відео вже набрало майже чотири мільйони переглядів, а підпис до нього говорить сам за себе: «Вембі змушує Шака виглядати маленьким»

Зріст Шака – 216 сантиметрів, тоді як зріст Вембаньями близько 224 см.

Фото: Jesse D. Garrabrant/NBAE

ua.tribuna.com

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Футбол

Марсель — Шахтер: где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги Европы

Автоспорт

Названы возможные претенденты на замену Хорнера

Баскетбол

Навіть Шакіл О’Ніл виглядає маленьким поруч із Вембаньямою. В мережі набирає популярності відео з Матчу зірок

Баскетбол

Як Україна фінансує спорт у 2024 році. Інфографіка Tribuna.com

Бокс

Экс-катмен Кличко рассказал, как Усик будет использовать рассечение Фьюри

Футбол

Индзаги — о матче ЛЧ против Атлетико Мадрид: Нам понадобится настоящий Интер

Баскетбол

Степановский: В матче со Словенией очень важно защититься и со своей стороны сыграть в быстрый баскетбол

Футбол

Марсель – Шахтер: букмекеры назвали фаворита матча Лиги Европы

Автоспорт

Макс Ферстаппен начнёт тесты Red Bull Racing

Баскетбол

Мессі засвітив новий унікальний годинник вартістю з пристойне авто. Такі ж у Леброна та Ді Капріо

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Бокс

Усик – в тройке, Лопес – выбыл. The Ring обновил рейтинг лучших боксеров

Футбол

Шахтер – Марсель. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 15.02.2024

Баскетбол

Киев-Баскет арендовал центрового Черкасских Мавп Скиру

Бокс

Камбосос назвал запредельную цену боя с Ломаченко

Футбол

Лунин тащит Реал, Сити бьет датчан, новые проблемы Довбика. Главные новости за 13 февраля

Автоспорт

Ф2: Зейн Мэлони – вновь лучший на тестах в Бахрейне

Баскетбол

Зацініть, у чому Вембаньяма прийшов на гру – нехай потім не питає, чому його називають слендерменом

Футбол

Лига чемпионов-2023/24: календарь, расписание, турнирная таблица, результаты — онлайн

Футбол

Мбаппе подписал долгосрочный контракт с Реалом

Футбол

Манчестер Сити установил сразу два рекорда в Лиге чемпионов

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Баскетбол