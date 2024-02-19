Баскетбол
Навіть Шакіл О’Ніл виглядає маленьким поруч із Вембаньямою. В мережі набирає популярності відео з Матчу зірок
У місті Індіанаполіс минув зірковий вікенд НБА 2024 року, який завершився Матчем всіх зірок. Збірна Сходу здолала збірну Заходу з результатом 211:186.
У мережі TikTok стало популярним відео зустрічі Шакіла О'Ніла та Віктора Вембаньями, який проводить свій дебютний сезон в НБА і був близьким до того, аби потрапити на сам Матч зірок (але лише взяв участь в конкурсі майстерності та матчі висхідних зірок).
Відео вже набрало майже чотири мільйони переглядів, а підпис до нього говорить сам за себе: «Вембі змушує Шака виглядати маленьким»
Зріст Шака – 216 сантиметрів, тоді як зріст Вембаньями близько 224 см.
Фото: Jesse D. Garrabrant/NBAE