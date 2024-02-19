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Баскетбол

Сборная Востока обыграла команду Запада в Матче всех звезд НБА

Счет встречи — 211:186

Сборная Востока обыграла команду Запада в Матче всех звезд НБА

Getty Images

В ночь на 19 февраля состоялся Матч всех звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между сборными Востока и Запада.

Ивент состоялся на «Гейнбридж-филдхаус», домашней арене Индиана Пэйсерс. Капитанами команд стали Яннис Адетокумбо и ЛеБрон Джеймс.

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Победу в поединке одержала команда Востока, которая установила новый рекорд матчей всех звезд НБА по количеству набранных очков — 211:186. Отметим, что представители Восточной конференции выиграли все четыре четверти поединка.

MVP встречи стал Лиллард, набравший 39 очков. Отметим, что Дэмиан также стал победителем конкурса трехочковых, защитив свой прошлогодний титул.

Помимо Лилларда, в составе команды Востока более 30 очков набрали Браун и Халибертон. У сборной Запада отметим Таунса, который к 50 очкам добавил восемь подборов.

    НБА. Матч всех звезд

Сборная Востока — Сборная Запада — 211:186 (53:47, 51:42, 56:47, 51:50)

Восток: Лиллард (39), Браун (36), Халибертон (32), Адетокумбо (23), Тэйтум (20), Барнс (16), Брансон (12), Макси (10), Митчелл (9), Банкеро (6), Янг (5), Адебайо (3)

Запад: Таунс (50), Гилджис-Александер (31), Дюрант (18), Карри (16), Букер (15), Джордж (13), Йокич (13), Джеймс (8), Дончич (7), Дэвис (6), Леонард (5), Эдвардс (4)

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