Степановский: В матче со Словенией очень важно защититься и со своей стороны сыграть в быстрый баскетбол

Для выхода в финальную часть Евробаскета сборной Украины необходимо занять одно из трех первых мест в группе

Наставник мужской сборной Украины по баскетболу Виталий Степановский прокомментировал предстоящие матчи национальной команды в квалификации Евробаскета-2025 со Словенией и Португалией.

«Впечатления очень хорошие, я благодарен всем ребятам, присоединившимся к рядам национальной сборной. Все работают с двойной энергией и я рад, что приехавшие ребята находятся в неплохом физическом состоянии. Сейчас мы работаем над тем, что повторяем наши правила игры в защите и нападении. Будем смотреть видео и дальше готовиться к Словении».

«Помогает то, что большинство ребят из этого состава было в команде летом. Им нужно не так уж много времени, чтобы вспомнить то, что мы делали. Я хочу добавить еще новую информацию, а ребята хорошо работают. Конечно сложно, ведь информации много, но все будет хорошо».

«Мы должны агрессивно сыграть в защите. У словенцев очень много шутеров и, прежде всего, с Препеличем и Блажичем мы должны быть очень внимательными. Важно почувствовать игру и усложнить все атаки от них. У словенцев еще есть очень опытный игрок Майк Тоби. Возможно, он не получает много времени в Црвене Звезде, но в сборной он будет играть 100%, и он тоже хороший шутер».

«Мы должны очень хорошо защищаться против них на пик-н-ролле и против игроков без мяча. Поэтому очень важно защититься и со своей стороны сыграть в быстрый баскетбол. Надо использовать наши сильные стороны, играть пик-н-ролл и продемонстрировать самоотдачу на 101%».

Сборная Украины по баскетболу в Риге начала подготовку к матчам отбора на чемпионат Европы-2025. Тренерский штаб не вызвал травмированных Владимира Конева, Константина Аникиенко и Дмитрия Скапинцева.

Из-за сложностей акклиматизации не вошел в состав команды Владимир Герун, выступающий в чемпионате Японии. Дебютный вызов в национальную команду получил 20-летний центровой Богдан Бринюк, который выступает в Болгарии за Черно Море.

Команда Виталия Степановского откроет квалификационный турнир матчем со Словенией 22 февраля. Затем сине-желтые сыграют с Португалией 25 февраля. Номинально «домашний» для Украины поединок пройдет в Риге. Третьим соперником украинцев в группе А является Израиль.

Квалификация чемпионата Европы будет проходить во время трех окон: 19-27 февраля 2024, 18-26 ноября 2024 и 17-25 февраля 2025 года. Каждая сборная проведет две игры в каждом окне. Для выхода в финальную часть Евробаскета сборной Украины необходимо занять одно из трех первых мест в группе.

Источник