Один з найперспективніших бігменів драфту-2024 травмувався від контакту з людиною, яка взагалі не мала опинитися поруч з ним

25 лютого в рамках чоловічого турніру NCAA зустрічалися престижні програми університетів Дьюка та Вейк Фореста, на майданчику других. Гра завершилася неочікуваною перемогою андердога-господаря з рахунком 83:79.

Після несподіваної перемоги численні фани, які заповнювали 14-тисячну арену, побігли на майданчик, щоб привітати власних улюбленців. Нічого дивно, таке регулярно трапляється на матчах студентської першості, проте не безпідставно заборонено правилами.

Цього разу інцидент спровокував травму бігмена Дьюка Кайла Філіповськи, який випадково зіткнувся з вболівальником та отримав пошкодження зв’язок ноги. Покинув майданчик лише за допомогою одноклубників.

У цьому матчі Філіповськи зіграв 38 хвилин, набравши 17 очок, вісім підбирань та п’ять передач. Драфт-експерти прогнозують, що його оберуть у другій половині першого раунду 2024-го.

Проте травма за декілька тижнів до старту «Березневого божевілля» може вплинути на майбутнє центрового.

Фото: Samuel Lewis/Icon Sportswire

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