Следить

Баскетбол

Один з найперспективніших бігменів драфту-2024 травмувався від контакту з людиною, яка взагалі не мала опинитися поруч з ним

25 лютого в рамках чоловічого турніру NCAA зустрічалися престижні програми університетів Дьюка та Вейк Фореста, на майданчику других. Гра завершилася неочікуваною перемогою андердога-господаря з рахунком 83:79.

Після несподіваної перемоги численні фани, які заповнювали 14-тисячну арену, побігли на майданчик, щоб привітати власних улюбленців. Нічого дивно, таке регулярно трапляється на матчах студентської першості, проте не безпідставно заборонено правилами.

Цього разу інцидент спровокував травму бігмена Дьюка Кайла Філіповськи, який випадково зіткнувся з вболівальником та отримав пошкодження зв’язок ноги. Покинув майданчик лише за допомогою одноклубників.

У цьому матчі Філіповськи зіграв 38 хвилин, набравши 17 очок, вісім підбирань та п’ять передач. Драфт-експерти прогнозують, що його оберуть у другій половині першого раунду 2024-го.

Проте травма за декілька тижнів до старту «Березневого божевілля» може вплинути на майбутнє центрового.

Фото: Samuel Lewis/Icon Sportswire

ua.tribuna.com

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Футбол

4 очка Кросби и передача Малкина принесли «Питтсбургу» победу над «Филадельфией»

Баскетбол

Збірна України мала 24 секунди на переможний кидок проти Португалії, але все пішло не за планом

Бокс

Федор Черкашин досрочно победил колумбийца и закрыл поражение

Футбол

“Каждую неделю он тихо делает два-три сейва, которые спасают Реал”. В Испании оценили игру Лунина в матче с Севильей

Баскетбол

Сборная Украины драматично уступила Португалии в квалификации на Евробаскет-2025

Теннис

Остин. Стародубцева проиграла Мартинцовой в финале квалификации

Футбол

Реал с Луниным одолел Севилью: результаты матчей 26 тура Ла Лиги

Автоспорт

Гран При Бахрейна: Пять прямых трансляций

Футбол

Три передачи и гол Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Нью-Джерси»

Баскетбол

Один з найперспективніших бігменів драфту-2024 травмувався від контакту з людиною, яка взагалі не мала опинитися поруч з ним

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Футбол

Мбаппе подписал долгосрочный контракт с Реалом

Футбол

Пети: Уходит Мбаппе или остаётся? Хорошо ли он позавтракал, хорошо ли покакал? Мы устали от него во Франции

Футбол

Панарин стал первой звездой дня в НХЛ

Футбол

Тен Хаг: Мы прогрессируем, но должны сохранять концентрацию на протяжении всего матча

Хоккей

Баскетбольный матч в NCAA завершился грандиозной дракой на площадке

Хоккей

Киев-Баскет обыграл БК Ровно и вышел в полуфинал Кубка Украины

Баскетбол

Гравець-аматор сплатив ліцензію «Бродському на шлюх та блекджек в Іспанії». ФБУ порушила проти нього справу

Хоккей

Украинский баскетболист Козаченко умер в больнице после вооруженного нападения в Германии

Теннис

Дубай. Плишкова и Гауфф будут бороться за место в четвертьфинале

Бокс

Усику предсказано завершение карьеры. Оглашена дата, названа причина

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Баскетбол