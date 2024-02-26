Сборная Украины драматично уступила Португалии в квалификации на Евробаскет-2025

Сине-желтые сумели совершить камбек, но минимально проиграли в самой концовке

Сборная Украины по баскетболу потерпела поражение от Португалии в номинально домашнем матче квалификации чемпионата Европы-2025 — 77:79.

Поединок проходил на «Арене Рига» в столице Латвии. Команда Виталия Степановского уступала в счете на протяжении почти всего поединка. По итогам первой четверти лузитане сумели оформить перевес в 10 очков, а по ходу второй десятиминутки их перевес доходил до +19.

Тем не менее, сине-желтые сумели собраться после большого перерыва и выдали чрезвычайно сильную третью четверть, по ходу которой смогли отыграть отставание.

Интрига держалась до последнего мгновения. Всю последнюю четверть Португалия вела с небольшим преимуществом, но за минуту до конца Украина смогла выйти вперед — 76:74. И все-таки финальное слово осталось за подопечными Мариу Гомеша — 79:77.

Отметим, что сразу пятеро украинцев записали на свой счет не менее 10 очков, а Александр Ковляр оформил дабл-дабл.

С двумя поражениями Украина замыкает турнирную таблицу Группы А. Напомним, в первом туре сине-желтые уступили на выезде Словении (73:87). Для выхода в финальную часть Евробаскета сборной Украины необходимо занять одно из трех первых мест в группе.

Следующие два отборочных поединка команда Степановского проведет в ноябре 2024 года.

Евробаскет-2025. Квалификация. Группа А

Украина — Португалия — 77:79 (16:26, 16:21, 27:15, 18:17)

Украина: Ковляр (17 + 10 передач), Войналович (16), Бобров (12 + 8 подборов), Пустовой (11), Петров (10 + 7 подборов), Ткаченко (6), Крутоус (3), Зотов (2)

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