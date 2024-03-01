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Гравець «Старого Луцька» висміяв представника «Запоріжжя» за використання російської мови на пресконференції

29 лютого «Старий Луцьк» (сьоме місце Суперліги) сенсаційно пройшов «Запоріжжя» (трете місце) в 1/8 фіналу Кубка України. Матч завершився з різницею в одне очко – 84:83.

У розіграші Кубка впроваджена та саме система післяматчевих пресконферецій, що діє у Суперлізі. Тож гравці та тренери зобов’язані дати публічний коментар після сирени про завершення гри. Очевидно, що представники «Запоріжжя» були не в доброму гуморі після прикрої мінімальної поразки: обидва дали дуже короткі коментарі і покинули приміщення. На офіційних ресурсах ФБУ з’явився запис пресконференції без слів гравця біло-зелених Артема Покоєнка. Організатори пояснили, що його коментар було вилучено через використання російської мови.

Саме це і стало приводом для жарту бігмена «Луцька» Максима Дейни, який виклав сторіз з недвозначним меседжем:

Гравець «Старого Луцька» висміяв представника «Запоріжжя» за використання російської мови на пресконференції

Проти «Запоріжжя» центровий лучан провів свій найрезультативніший матч поточного сезону: 11 очок та три підбирання за 16 хвилин.

Фото: ФБУ

ua.tribuna.com

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