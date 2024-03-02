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Днепр вышел в четвертьфинал Кубка Украины по баскетболу

В первом раунде коллектив Владимира Коваля разобрал БИПУ

Днепр вышел в четвертьфинал Кубка Украины по баскетболу

Днепр — БИПА, fbu.ua

Днепр обыграл БИПУ в 1/8 финала Кубка Украины по баскетболу — 101:71.

Одесский клуб взял первую четверть (26:24). Однако коллектив Владимира Коваля не только перевернул ход игры, но и развил преимущество до 30 очков.

В составе Днепра отметим Сорочана, который набрал 18 пунктов. У БИПЫ лучшим снайпером команды в отчетной игре стал Льюис — 16 очков.

В четвертьфинале национального Кубка Днепр сразится с победителем пары Черкасские Мавпы — Кривбасс.

    Баскетбол. Кубок Украины. 1/8 финала

Днепр — БИПА — 101:71 (24:26, 29:18, 26:14, 22:13)

Днепр: Сорочан (18), Тимофеенко (16 + 4 подбора + 5 передач), Закурдаев (16 + 6 подборов), Тарасенко (13 + 7 подборов), Сипало (13), Бондарчук (7 + 6 подборов + 4 перехвата), Дубоненко (7), Горобченко (5 + 12 передач), Шкода (2), Вильховецкий (2), Колдомасов (2 + 10 передач)

БИПА: Льюис (16 + 10 подборов), Шашков (14), Ткаченко (10), Уитли (8 + 5 передач), Рябчук (6 + 6 передач + 3 перехвата — 4 потери), Рудик (5), Немцу (5 + 6 подборов), Баранов (4), Рыкунов (3)

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