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Готуйтеся розчаруватися у своєму кумирі. Каррі подарував свою майку росіянину Хабібу після матчу «ГСВ»

Каррі подарував йому свою майку з особливим підписом «To Khabib, All Love Champ».

Варто зазначити, що Хабіб розпочинав свою ММА-кар'єру в Україні, провів 5 із 29 професійних боїв в Києві, Одесі та Полтаві. У 2018-му повідомлялося, що два дядьки Нурмагомедова живуть саме у Полтаві. Але з початку повномасштабної агресії рф проти України ексспортсмен не сказав жодного слова про війну.

А ще він є товаришем Рамзана Кадирова, який є очільником Чеченської Республіки та відомий своєю антиукраїнською позицією.

У вересні 2022-го Нурмагомедов закрив коментарі в своєму інстаграмі після закликів від підписників висловитися проти мобілізації в росії та жорстокого ставлення силовиків до протестувальників у рідному для нього Дагестані.

Фото: твіттер @warriors, CNN

ua.tribuna.com

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