НБА. Лэнь помог Сакраменто обыграть Миннесоту, Бостон с Михайлюком разгромил Даллас

Алексей набрал четыре очка, на счету Святослава — минимальный вклад в победу Селтикс

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись очередные матчи регулярного чемпионата.

Сакраменто на выезде неожиданно нанес поражение лидеру своей конференции Миннесоте. Кингз одержали победу в овертайме (124:120), и к ней приобщился украинский центровой Алексей Лэнь, на счету которого четыре очка (как и в предыдущем матче против Денвера), а также два подбора и один ассист.

В свою очередь, лидер Восточной конференции Бостон разогнался не на шутку, одержав десятую победу подряд — на сей раз дома над Далласом (138:110). В поединке принял участие украинец Святослав Михайлюк. За три с половиной минуты на площадке защитник Селтикс совершил один подбор и отдал одну передачу.

НБА. Регулярный чемпионат

Детройт Пистонс — Кливленд Кавальерс — 100:110 (24:32, 24:31, 22:28, 30:19)

Филадельфия Сиксерс — Шарлотт Хорнетс — 121:114 (32:27, 26:36, 30:21, 33:30)

Бостон Селтикс — Даллас Маверикс — 138:110 (38:32, 28:27, 36:31, 36:20)

Торонто Рэпторс — Голден Стэйт Уорриорз — 105:120 (31:28, 33:33, 19:32, 22:27)

Мемфис Гриззлис — Портленд Трэйл Блэйзерс — 92:122 (21:17, 24:34, 27:40, 20:31)

Нью-Орлеан Пеликанс — Индиана Пэйсерс — 129:102 (48:26, 29:30, 31:16, 21:30)

Миннесота Тимбервулвз — Сакраменто Кингз — 120:124 OT (22:30, 37:30, 23:31, 33:24, 5:9)

Чикаго Буллз — Милуоки Бакс — 97:113 (24:33, 20:25, 28:24, 25:31)

Лос-Анджелес Клипперс — Вашингтон Уизардс — 140:115 (33:30, 46:34, 31:21, 30:30)

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