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Баскетбол

40000 очок Леброна – наскільки це багато? Показуємо масштаб на прикладах з української Суперліги

Трохи більше року Леброну знадобилося для того, щоб стати першим в історії Національної баскетбольної асоціації гравцем, який подолав позначку в 40 000 очок в регулярному чемпіонаті за кар'єру.

На це в Джеймса пішов неповний 21 сезон в лізі. Важко осягнути масштаб цього досягнення Короля, але щоб всі збагнули, наскільки ж це насправді багато (а це неймовірно багато), ми вирішили показати, що таке 40 000 очок Леброна Джеймса на прикладі української Суперліги.

Наводимо 10 фактів, які ви навряд з'єднали б у себе в голові самостійно.

Факт №1

40000 очок Леброна – наскільки це багато? Показуємо масштаб на прикладах з української Суперліги

Для кращого розуміння додамо прізвища гравців, що входять у топ-10 бомбардирів чемпіонату України за всю історію (точніше з 2009 року, відколи ведеться статистика): Станіслав Тимофеєнко, Олександр Кольченко, Михайло Анісімов, Дмитро Глєбов, Андрій Агафонов, Олексій Онуфрієв, Володимир Конєв, Руслан Отверченко, Стівен Бертт, Максим Звонов.

Факт №2

40000 очок Леброна – наскільки це багато? Показуємо масштаб на прикладах з української Суперліги

До речі, самому Тимофеєнку наразі 34 роки. Тож він ще навіть не досягнув віку, в якому Леброн все ще демонстрував (і продовжує) шалену результативність.

Факт №3

40000 очок Леброна – наскільки це багато? Показуємо масштаб на прикладах з української Суперліги

Ще один класний маркер того, наскільки ж довго Леброн грає в баскетбол – у НБА він вже виходить на майданчик проти гравців, що народилися після (!) того, як Джеймс дебютував у НБА. Найяскравіший приклад – майбутня суперзірки ліги Віктор Вембаньяма.

Факт №4

40000 очок Леброна – наскільки це багато? Показуємо масштаб на прикладах з української Суперліги

Факт №5

40000 очок Леброна – наскільки це багато? Показуємо масштаб на прикладах з української Суперліги

Що цікаво, Леброн лише один раз за кар'єру виграв титул найкращого скорера сезону НБА. У кампанії-2007/08 йому вистачило в середньому 30 очок за гру, щоб здобути цю нагороду.

Факт №6

40000 очок Леброна – наскільки це багато? Показуємо масштаб на прикладах з української Суперліги

Леброн, між іншим, не є лідером НБА за загальною кількістю зіграних хвилин у регулярних чемпіонатах. Ось тут він все ще поступається Каріму Абдул-Джаббару (57446 хвилин).

Факт №7

40000 очок Леброна – наскільки це багато? Показуємо масштаб на прикладах з української Суперліги

Хоча поки «Дніпро» наздоганятиме Леброна, Джеймс продовжить відриватися, бо завершувати кар'єру він поки, схоже, не планує від слова «зовсім».

Факт №8

40000 очок Леброна – наскільки це багато? Показуємо масштаб на прикладах з української Суперліги

Враховуючи вміння Олександра Кольченка заробляти та реалізовувати штрафні (20/20 з лінії в останньому матчі Кубка України не дадуть збрехати), цілком ймовірно, що саме він стане першим гравцем Суперліги, хто закине 1000 штрафних кидків.

Що все одно буде в понад вісім разів менше, ніж у Леброна Джеймса.

Факт №9

40000 очок Леброна – наскільки це багато? Показуємо масштаб на прикладах з української Суперліги

Вперше 40+% триочкових кидків Леброн реалізовував у сезоні-2012/13, коли виграв свою останню (поки що?) нагороду MVP регулярного чемпіонату НБА. І здобув чемпіонський титул!

Джеймса та Коулмена об'єднує ще й той факт, що обидва вони виставлялися на драфт 2003 року, де Леброна обрали під першим номером. Однак ексгравець «Будівельника», «Одеси» та «Миколаєва» завершив кар'єру ще у 2013-му у чемпіонаті Аргентини.

Факт №10

40000 очок Леброна – наскільки це багато? Показуємо масштаб на прикладах з української Суперліги

Впевнені, що порівняння Леброна Джеймса з усією історію українського баскетболу вийшло б ще більш епічним і показовим. Однак, ми змушені працювати з тим, що маємо наразі.

Як гадаєте, скільки ще сезонів у НБА зможе провести Леброн Джеймс? І якою буде підсумкова кількість його очок?

Фото: Frederic J. Brown/AFP, Harry How, Thearon W. Henderson, David Liam Kyle, Mike Ehrmann, Kevin C. Cox, Elsa, Adam Pantozzi/NBAE, Gina Ferazzi/Los Angeles Times, фейсбук БК «Будівельник», фейсбук БК «Харківські Соколи», ФБУ, Олександр Осіпов, твіттер «Лейкерс»

ua.tribuna.com

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