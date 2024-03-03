Ювілейне влучання! Леброн реалізував кидок на рекорд уже на початку другої чверті

3 березня у матчі проти «Денвера» Леброн Джеймс став першим гравцем в історії НБА, який набрав 40 тисяч очок за кар’єру. Перед цієї домашньою грою Королю не вистачало лише дев’ятьох очок до омріяних 40к.

Лідер «Лейкерс» вирішив не затягувати і дуже швидко створив необхідний бомбардирський доробок: уже на початку другої чверті арена вітала Короля:

Гра завершилася поразкою «Лейкерс» з рахунком 114:124. Леброн зіграв 37 хвилин, за які набрав 26 очок, дев’ять передач та чотири підбирання.

Фото: NBA

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