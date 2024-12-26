Даллас проиграл Миннесоте, Лейкерс обыграли Голден Стэйт в регулярном чемпионате НБА

Финикс набрал на 10 очков больше, чем Денвер

В ночь на 26 декабря состоялись пять матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

НБА. Регулярный чемпионат

Нью-Йорк Никс — Сан-Антонио Сперс — 117:114 (28:27, 23:31, 37:25, 29:31)

Даллас Маверикс — Миннесота Тимбервулвз — 99:105 (24:26, 16:31, 28:33, 31:15)

Бостон Селтикс — Филадельфия 76ерс — 114:118 (25:30, 33:36, 24:16, 32:36)

Голден Стэйт Уорриорз — Лос-Анджелес Лейкерс — 113:115 (23:23, 29:32, 24:29, 37:31)

Финикс Санз — Денвер Наггетс — 110:100 (38:34, 20:22, 27:22, 25:22)

Источник