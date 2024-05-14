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Баскетбол

Хлої Кардашьян зробила милий вчинок на адресу Трістана Томпсона

Хлої Кардашьян зробила милий вчинок на адресу Трістана Томпсона

Хлої Кардашьян та Трістан Томпсон розлучилися на початку 2022 року через постійні зради баскетболіста.

Влітку того ж року стало відомо, що у колишніх закоханих ось-ось з'явиться друга дитина, яку виношує сурогатна мати. Хлопчика назвали Татум. Також у них є дочка Тру.

14 травня Хлої вперше з дітьми сходила на гру НБА між «Клівлендом» та «Бостоном», де зіграв Томпсон. «Селтікс» переміг у четвертому матчі з рахунком 109:102, рахунок в серії становить 3:1. Трістан набрав у грі чотири чоки та два підбирання за дев'ять очок.

Фото: The Independent

ua.tribuna.com

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