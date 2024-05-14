Хлої Кардашьян зробила милий вчинок на адресу Трістана Томпсона

Хлої Кардашьян та Трістан Томпсон розлучилися на початку 2022 року через постійні зради баскетболіста.

Влітку того ж року стало відомо, що у колишніх закоханих ось-ось з'явиться друга дитина, яку виношує сурогатна мати. Хлопчика назвали Татум. Також у них є дочка Тру.

14 травня Хлої вперше з дітьми сходила на гру НБА між «Клівлендом» та «Бостоном», де зіграв Томпсон. «Селтікс» переміг у четвертому матчі з рахунком 109:102, рахунок в серії становить 3:1. Трістан набрав у грі чотири чоки та два підбирання за дев'ять очок.

Фото: The Independent

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