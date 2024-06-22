Тільки подивіться, як фан пожартував над Лукою Дончичем на чемпіонському параді «Бостона»

18 червня «Бостон» виграв п’ятий матч фінальної серії плей-оф НБА проти «Далласа» та закрив протистояння 4:1. «Кельти» здобули своє 18-ту чемпіонство в клубній історії.

21 червня «Селтікс» влаштували чемпіонський парад.

Фанати згадали лідера переможених у фіналі «Маверікс» Луку Дончича. Словенський розігруючий викликав критику експертів та журналістів скаргами на суддівство та був вилучений у третьому матчі серії з перебором фолів.

«Лука поскаржився б і на пробки», — написав один із учасників параду на саморобному плакаті.

Фото: Scott Eisen, Mavs Moneyball

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