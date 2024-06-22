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Баскетбол

Тільки подивіться, як фан пожартував над Лукою Дончичем на чемпіонському параді «Бостона»

Тільки подивіться, як фан пожартував над Лукою Дончичем на чемпіонському параді «Бостона»

18 червня «Бостон» виграв п’ятий матч фінальної серії плей-оф НБА проти «Далласа» та закрив протистояння 4:1. «Кельти» здобули своє 18-ту чемпіонство в клубній історії.

21 червня «Селтікс» влаштували чемпіонський парад.

Фанати згадали лідера переможених у фіналі «Маверікс» Луку Дончича. Словенський розігруючий викликав критику експертів та журналістів скаргами на суддівство та був вилучений у третьому матчі серії з перебором фолів.

«Лука поскаржився б і на пробки», — написав один із учасників параду на саморобному плакаті.

Фото: Scott Eisen, Mavs Moneyball

ua.tribuna.com

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