Юта минимально проиграла Индиане, Сакраменто триумфовал в матче с Миннесотой в регулярном чемпионате НБА

Украинские игроки Джаз и Кингз участия в матчах не принимали

В ночь на 4 февраля состоялись десять матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Сакраменто Кингз победил Миннесоту Тимбервулвз (116:114), а вот Юта Джаз потерпела фиаско в матче с Индианой Пэйсерз — 111:112. Украинские легионеры — центровой Кингз Алексей Лэнь и защитник Джаз Святослав Михайлюк — игрового времени не получили.

НБА. Регулярный чемпионат

Детройт Пистонс — Атланта Хокс — 130:132 (35:34, 29:39, 34:28, 32:31)

Шарлотт Хорнетс — Вашингтон Уизардз — 114:124 (29:31, 25:46, 34:20, 26:27)

Нью-Йорк Никс — Хьюстон Рокетс — 124:118 (25:27, 27:30, 26:32, 46:29)

Мемфис Гриззлис — Сан-Антонио Сперс — 128:109 (34:28, 27:21, 30:32, 37:28)

Миннесота Тимбервулвз — Сакраменто Кингз — 114:116 (34:38, 25:29, 27:21, 28:28)

Оклахома-Сити Тандер — Милуоки Бакс — 126:96 (39:22, 39:22, 38:31, 9:21)

Денвер Наггетс — Нью-Орлеан Пеликанс — 125:113 (33:23, 35:27, 25:35, 32:28)

Юта Джаз — Индиана Пэйсерз — 111:112 (32:24, 29:33, 27:26, 23:29)

Голден Стэйт Уорриорз — Орландо Мэджик — 104:99 (18:26, 25:17, 39:24, 22:32)

Портленд Трэйл Блэйзерс — Финикс Санз — 121:119 ОТ (31:31, 18:24, 37:25, 21:27, 14:12)

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