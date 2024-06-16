Зірка Нідерландів надягнув баскетбольну пов’язку з дивним написом на матч Євро з поляками

16 червня збірна Нідерландів розпочала свій шлях на чемпіонаті Європи-2024. Їхній перший матч групового етапу відбувається у німецькому Гамбурзі, суперник – збірна Польщі.

У мережі чималий резонанс підняв образ головного бомбардира помаранчевої команди Мемфіса Депая. Форвард «Атлетіко» – другий найкращий скорер в історії збірної, найкращий серед чинних гравців, 45 голів.

Нападник заплів фірмові косички на голові і вдягнув один з атрибутів баскетбольного луку – білу пов’язку на голову. На аксесуарі золотим кольором вибитий його ігровий номер і лаконічний напис «Who cares» – «Кому не байдуже»:

В одному з післяматчевий інтерв’ю футболіст пояснював, що носить пов’язку, бо це стильно виглядає, поглинає зайву вологу з обличчя та подобається його дівчині.

У деяких матчах НБА зірка «Лейкерс» Леброн Джеймс також використовував аналогічну білу пов’язку. Наприклад, саме в такому аксесуарі він провів гру, в якій став найкращим бомбардиром в історії ліги.

Фото: Aldy, Simon Carroll, Lakers Lead, SPORTbible, Le Monde

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