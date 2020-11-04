Пидгрушная: Перегорела после Олимпиады в Сочи

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная отметила, что после зимней Олимпиады в Сочи хотела закончить спортивную карьеру.

По словам спортсменки, по возвращению домой не хотела о биатлоне даже слышать.

«Я перегорела после Олимпиады. Муж сказал тогда, ну давай в декрет, раз ты не хочешь, если тебе уже так сложно. По сути, за год не удалось.

У меня муж был при политике, ему позвонили: «А ты не хочешь свою Пидгрушную на министерство отдать?» – и он мне сказал, что есть такое и предложение, и у меня есть день – на подумать», – сказала Пидгрушная в интервью ЖВЛ.