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Биатлон

Пидгрушная: Перегорела после Олимпиады в Сочи

отСергей Сумской

Ноя 4, 2020

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная отметила, что после зимней Олимпиады в Сочи хотела закончить спортивную карьеру.

По словам спортсменки, по возвращению домой не хотела о биатлоне даже слышать.

«Я перегорела после Олимпиады. Муж сказал тогда, ну давай в декрет, раз ты не хочешь, если тебе уже так сложно. По сути, за год не удалось.

У меня муж был при политике, ему позвонили: «А ты не хочешь свою Пидгрушную на министерство отдать?» – и он мне сказал, что есть такое и предложение, и у меня есть день – на подумать», – сказала Пидгрушная в интервью ЖВЛ.

от Сергей Сумской

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