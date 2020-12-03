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Биатлон

Артем Прима в ТОП-20 спринта в Контиолахти

отАндрей Огородник

Дек 3, 2020 , ,
Артем Прима

Завершился спринт в финском Контиолахти, в котором приняло участие пять украинских биатлониста.

На втором этапе кубка мира лучшим из украинцев стал Артем Прима, который проиграв победителю Тарьей Бо минуту и одиннадцать секунд финишировал на 20 месте в общем зачете. В ТОП-50 попал также украинец Дмитрий Пидручный, который финишировал 35-м.

Лучшими на втором этапе стали:

1. Тарьей Бо (Норвегия) – 24.03,7 (0+0)

2. Арнд Пайффер (Германия) – 13,9 (0+0)

3. Йоханнес Бо (Норвегия) – 29,4 (1+0)…

Итоговые позиции украинцев выглядят следующим образом:

20. Артем Прима (Украина) – 1.11,5 (1+0)…

35. Дмитрий Пидручный (Украина) – 1.36,6 (1+1)…

65. Руслан Ткаленко (Украина) – 2.35,7 (0+2)…

70. Богдан Цымбал (Украина) – 2.45,4 (1+2)…

83. Антон Дудченко (Украина) – 3.13,7 (1+2)

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