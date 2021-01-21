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Биатлон

Джима прокомментировала завоевание серебра в индивидуальной гонке

отСергей Сумской

Янв 21, 2021

Украинка Юлия Джима сделала заявление после завоевания серебряной медали в индивидуальной гонке на Кубке мира в Антхольц-Антерсельве.

По словам спортсменки, это ее день и рада тому, что удалось закрыть все мишени на четырех рубежах.

«Погода сегодня очень хорошая, поскольку я люблю снег, особенно свежий. Трасса в хорошем состоянии. Высота, конечно, давала о себе знать, бежалось очень нелегко. Но когда ехала на финишный круг, и мне кричали, что я борюсь за медали, это, конечно, придало мне сил», – приводит слова Джимы biathlon.com.ua.

Также она добавила, что ей удалось дотерпеть и очень рада втором месту.

от Сергей Сумской

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