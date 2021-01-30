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Биатлон

Прима выиграл гонку преследования на ЧЕ-2021

отСергей Сумской

Янв 30, 2021 ,

В субботу, 30 января, на европейском первенстве в польских Душниках-Здруй состоялась мужская гонка преследования.

Победу одержал украинец Артем Прима. Вторым стал чех Михал Крчмарж.

Стоит отметить, что Богдан Цымбал сумел отыграть 12-ть позиций и финишировал 17-м, Артем Тищенко поднялся на 18 мест и стал 21-м.

Чемпионат Европы по биатлону

Душники-Здруй, Польша

Мужчины

Гонка преследования

Результаты

1 (6). Артем Прима (Украина) – 32.11,3 (3)

2 (8).  Михал Крчмарж (Чехия) – 6,6 (1)

3 (4). Ховард Бугетвейт (Норвегия) – 12,5 (3)

17 (29). Богдан Цымбал (Украина) – 1.08,6 (2)

21 (39). Артем Тищенко (Украина) – 1.14,3 (0)

от Сергей Сумской

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