Прима выиграл гонку преследования на ЧЕ-2021

В субботу, 30 января, на европейском первенстве в польских Душниках-Здруй состоялась мужская гонка преследования.
Победу одержал украинец Артем Прима. Вторым стал чех Михал Крчмарж.
Стоит отметить, что Богдан Цымбал сумел отыграть 12-ть позиций и финишировал 17-м, Артем Тищенко поднялся на 18 мест и стал 21-м.
Чемпионат Европы по биатлону
Душники-Здруй, Польша
Мужчины
Гонка преследования
Результаты
1 (6). Артем Прима (Украина) – 32.11,3 (3)
2 (8). Михал Крчмарж (Чехия) – 6,6 (1)
3 (4). Ховард Бугетвейт (Норвегия) – 12,5 (3)
…
17 (29). Богдан Цымбал (Украина) – 1.08,6 (2)
21 (39). Артем Тищенко (Украина) – 1.14,3 (0)