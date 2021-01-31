Украина взяла бронзу в смешанной эстафете на ЧЕ-2021

В воскресенье, 31 января, прошла смешанная эстафета на европейском первенстве по биатлону в Душниках-Здруй.

Сборная Украина в составе Ирины Петренко, Виты Семеренко, Богдана Цымбала и Артема Примы завоевала бронзовую медаль. Лучшей сборной на дистанции стала Норвегии.

Чемпионат Европы по биатлону

Душники-Здруй, Польша

Смешанная эстафета

1. Норвегия (Эмили Калкенберг, Осне Скреде, Эрленд Бьонтегорд, Сиверт Гутторм Баккен) – 1:01.23,7 (1+7)

2. Германия (Ванесса Фойгт, Марион Дайгентеш, Доминик Шмук, Филипп Наврат) – 30,7 (0+7)

3. Украина (Ирина Петренко, Вита Семеренко, Богдан Цымбал, Артем Прима) – 52,5 (0+10)