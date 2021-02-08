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Биатлон

ЧМ по биатлону: состав сборной Украины, календарь, трансляция

отВиктор

Фев 8, 2021 ,

Уже в ближайшую среду, десятого февраля, стартует чемпионат мира по биатлону – главный старт сезона. Украина выступит сильнейшим возможным составом и постарается побороться за медали на мировом первенстве, хотя будет очень тяжело попасть даже в цветочную церемонию.

Статус соревнований

Чемпионат мира проходит каждый год, даже в олимпийский. Это главные старты для всех звезд мирового биатлона. Многие спортсмены подгоняют форму именно к этим соревнованиям, и наша сборная не исключение. Чемпионат мира только раз в четыре года не является главным в сезоне, когда проходят Олимпийские игры. В этом году их нет, поэтому сейчас многие из тех, кто проваливает сезон или выступает не очень удачно, буквально одним своим выступлением может полностью перевернуть все с ног на голову. Напомним, что в 2019 году сенсационно для всех в гонке преследования победу одержал украинец Дмитрий Пидручный.

Состав сборной Украины

Мужскую сборную представят — Дмитрий Подручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал и Артем Тищенко. В женской команде — Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Дарья Блашка, Валентина Семеренко, Вита Семеренко и Анастасия Меркушина. При этом последняя сумела отобраться в состав команды в последней момент, благодаря серебру в индивидуальной гонке на чемпионате Европы.

Стоит отметить, что в каждой из индивидуальных гонок Украина сможет представить по четыре спортсмена, поэтому будут запасные.

Календарь чемпионата мира

  • Среда, 10 февраль, 16:00. смешанная эстафета
  • Пятницу, 12 Февраля, 15:30. Мужчины, спринт (10 км)
  • Субботу, 13 Февраль, 15:30. Женщины, спринт (7,5 км)
  • Воскресенья, 14 февраля, 14:15. Мужчины, гонка преследования (12,5 км)
  • Воскресенье, 14 февраля, 16:30. Женщины, гонка преследования (10 км)
  • Вторник, 16 февраля, 13:05. Женщины, индивидуальная гонка (15 км)
  • Среда, 17 Февраля, 15:30. Мужчины, индивидуальная гонка (20 км)
  • Четверга, 18 февраля, 16:15. Одиночная смешанная эстафета
  • Суббота, 20 Февраля, 12:45. Женщины, эстафета (4х6 км)
  • Суббота, 20 Февраль, 16:00. Мужчины, эстафета (4х7,5 км)
  • Воскресенье, 21 февраля, 13:30. Женщины, масс-старт (12,5 км)
  • Воскресенья, 21 февраля, 15:15. Мужчины, масс-старт (15 км)

Об арене

Поклюка является очень успешной для украинских спортсменов. На этапах Кубка мира здесь сборная Украины в общей сложности завоевала здесь 20 медалей. Биатлонный стадион расположен в двадцати километрах от города Блед на высоте около 530 метров над уровнем моря. Стоит отметить, что здесь начиная с 1993 года регулярно проходят этапы Кубка мира. Трасса здесь благодаря своему рельефу по праву считается одной из самых современных и интересных для зрителей в Европе. Последний раз обновлялся стадион и аса арена в 2009 году. Стоит отметить, что здесь редко используются снежные пушки, ведь расположение стадиона обеспечивает его устойчивым снежным покровом.

Как было в 2020 году

В прошлом году украинская сборная сумела завоевать бронзовую награду. Место на пьедестале почета завоевала женская сборная в эстафете. Ее представляли Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Вита Семеренко и Елена Пидгрушная. Надеемся, что как минимум одну медаль украинские спортсмены смогут привезти из Поклюки.

Трансляция

В прямом эфире все гонки покажет телеканал UA Перший. Также трансляции запланированы и на телеканалах Евроспорт и Евроспорт 2.

от Виктор

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