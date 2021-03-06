Джима взяла серебро в спринте в Нове Место

В субботу, 6 марта, в Нове Место состоялся женский спринт. Лучшей в гонке была норвежка Тириль Экхофф. Украинская спортсменка Юлия Джима сумела завоевать серебряную медаль, уступив норвежке всего 9,3 секунды.
Эта медаль стала второй для Джимы в текущем сезоне. Ранее украинка завоевала серебро в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антохольце.
Стоит отметить, что все украинские спортсменки получили право выступить в гонке преследования.
Кубок мира
8-й этап
Нове Место, Чехия
Спринт
Женщины
1. Тириль Экхофф (1+0) – 18.48,4
2. Юлия Джима (0+0) +9,3
3. Лиза Виттоцци (0+0) +15,0
16. Дарья Блашко (0+1) +45,5
22. Анастасия Меркушина (0+1) +1.05,9
34. Елена Пидгрушная (2+1) +1.29,2
40. Валентина Семернеко (0+2) +1.45,8