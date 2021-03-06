EURO.com.ua

Биатлон

Джима взяла серебро в спринте в Нове Место

отСергей Сумской

Мар 6, 2021 ,

В субботу, 6 марта, в Нове Место состоялся женский спринт. Лучшей в гонке была норвежка Тириль Экхофф. Украинская спортсменка Юлия Джима сумела завоевать серебряную медаль, уступив норвежке всего 9,3 секунды.

Эта медаль стала второй для Джимы в текущем сезоне. Ранее украинка завоевала серебро в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антохольце.

Стоит отметить, что все украинские спортсменки получили право выступить в гонке преследования.

Кубок мира

8-й этап

Нове Место, Чехия

Спринт

Женщины

1. Тириль Экхофф (1+0) – 18.48,4

2. Юлия Джима (0+0) +9,3

3. Лиза Виттоцци (0+0) +15,0

16. Дарья Блашко (0+1) +45,5

22. Анастасия Меркушина (0+1) +1.05,9

34. Елена Пидгрушная (2+1) +1.29,2

40. Валентина Семернеко (0+2) +1.45,8

от Сергей Сумской

Похожая запись

Биатлон

Джима взяла серебро в спринте в Нове Место

Мар 6, 2021 Сергей Сумской
Биатлон

Экхофф выиграла спринт на ЧМ, украинки не попали в топ-10

Фев 13, 2021 Сергей Сумской
Биатлон

Норвегия выиграла смешанную эстафету ЧМ, Украина – в топ-5

Фев 10, 2021 Сергей Сумской

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

19 − одиннадцать =

Вы пропустили

Разное

Бех-Романчук выиграла чемпионат Европы

Мар 6, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Ворскла надолго теряет Цитаишвили

Мар 6, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Шахтер минимально обыграл Олимпик

Мар 6, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Холанд травмировался в игре с Баварией

Мар 6, 2021 Сергей Сумской