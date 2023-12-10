Кубок мира. Украина вошла в топ-5 мужской эстафеты в Хохфильцене

В рамках 2-го этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене прошла мужская эстафетная гонка.

Украину представляли Артем Тищенко, Дмитрий Пидручный, Артем Прима и Антон Дудченко. Наши спортсмены финишировали пятыми с тремя промахами.

Лучшей команде стала Норвегия, вторыми финишировали французы, а третьими – немцы.

1. Норвегия (0+5)

2. Франция (0+6) +28.7

3. Германия (1+9) +1.06.9

…

5. Украина (0+3) +2.24.9