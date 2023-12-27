Когда нет ничего невозможного

Биатлон суров. Он умеет «залезать в долги», проверять характер и заставлять использовать весь запас сил. Но биатлон справедлив. Все долги он возвращает. Если ты достаточно умен, напорист. И если твои зубы достаточно крепки, чтобы сжаться и идти к своей цели, несмотря ни на что.

Шесть лет назад ты, простой тернопольский парень, впервые побеждаешь на чемпионате страны и даешь свое первое интервью в качестве чемпиона. И где-то виновато говоришь, что еще не готов к соперничеству с сильнейшими. Потому что у тебя даже на юниорском международном уровне всего пару заездов в десятку лучших. Но все-таки смотришь на лучших биатлонистов мира, и думаешь: ведь нет же ничего невозможного?..

А потом ты на протяжении сезона в спринтах даже не можешь попасть в гонку преследования, каждый раз нарываясь на негодование тех, кто любит только победителей и получая поддержку и сочувствие тех, кто готов делить с тобой любой результат. И как подарок судьбы — сенсационное шестое место и цветочная церемония в начале следующего сезона. Первая в твоей жизни на Кубке мира. Да, благодаря удаче, но Фортуна любит сильных.

И вот многолетний Капитан твоей команды, прощаясь со спортом, именно тебя предлагает избрать новым вожаком. Тебя — позавчерашнего юниора. При том, что есть ребята поопытней и имеющие куда бОльшие заслуги, вплоть до медалей чемпионата мира.

Впереди еще годы и годы работы. Сотни литров, если не тонны, пролитого пота. Иногда — радость от успехов, но чаще — еще более крепко сжатые зубы. Особенно — на той Олимпиаде, где ты уже должен быть не просто «одним из», а первым среди равных в команде.

И вот начинается новый сезон. С болезни, сразу выбивающей из колеи и заставляющей менять планы. И два месяца тяжелого упорного преодоления себя — снова через боль и злость. И даже президент, всегда поддерживающий и заряжающий оптимизмом, после одного из этапов в личной беседе сокрушенно разводит руками: ну что поделать — не наш сезон…

Но тебе опускать руки нельзя. Потому что кто-то должен нести флаг. А ты — Капитан. И вот приходит главный старт, и ты тащишь, казалось бы, безнадежную эстафету. Да, не до призов, но так — чтобы удостоиться уважительного рукопожатия того, на кого много лет приходилось смотреть немного снизу вверх.

А потом первый личный старт. И ты оставляешь на трассе, казалось, все силы, вкладывая их в этот шанс — и… остаешься без медали, когда до нее оставалось лишь протянуть руку. И слушаешь поздравления и сочувствия, понимая, что это — еще не цель. И надо снова искать силы, еще раз «влезая в долг».

И накануне следующей гонки твой тренер, презрев все спортивные суеверия говорит: наша цель — борьба за медаль. И ты выходишь на старт. И снова преодолеваешь себя — сначала теряя шансы, а потом с каждым шагом возвращая их себе обратно. Через боль и крепко сжатые зубы, потому что иначе нельзя. И вот ты на последнем рубеже оказываешься самым хладнокровным. И твоя главная цель остается на расстоянии всего пары километров трассы. Тех, которые ты проходил уже тысячи раз в своей жизни. Но сейчас — самых сложных.

И вот ты на финишной прямой уже не можешь сдержать чувств, хотя еще и не понимаешь, какие именно из них тебя сейчас переполняют. И даже закрываешь руками лицо, словно пытаясь в ладонях рассмотреть что-то в своих глазах. И вот самый выдающийся в этом сезоне твой соперник бессильно и злобно сплевывает, проходя этот же путь. Уже после тебя.

Фортуна любит сильных.

И вот ты стоишь на пьедестале почета. Даже не пытаясь сдерживать слезы, когда в твою честь играет гимн ТВОЕЙ СТРАНЫ. И что есть силы прижимаешь руку к сердцу — там где страна, там где годы боли и неудач, там где надежды и разочарования. Где любовь близких тебе людей: родителей, жены, маленькой дочки — всех, кто эти годы верил и ждал, может быть, даже больше, чем ты сам. И там где сейчас главная в твоей жизни спортивная награда.

И ты теряешься на церемонии, потому что присутствуешь на таком событии впервые. Раз за разом притрагиваешься пальцами к медали, чтобы еще раз убедиться, что это — не сон. «Пробуешь ее на зуб», позируя фотографам. И фотографируешься с десятками таких близких в этот момент людей, поочередно всматриваясь в десятки фотокамер.

…А рядом в толпе стоит простой тернопольский парень. Который тоже впервые попадает в атмосферу такого огромного биатлонного праздника. И пока еще только ошалело снимает на свой айфон все происходящее. Чтобы сохранить это для себя, справедливо не надеясь в такой момент на свою память. Но сейчас он смотрит на все это круглыми глазами и уже где-то в глубине души понимает: нет ничего невозможного.

А завтра наступает новый день. Ты просыпаешься. Вновь с недоверием посматриваешь на кусочек металла с позолотой. Улыбаешься. Еще раз за секунду «пробежишь» всю гонку и пройдешь все мгновения двух церемоний награждения. А потом невольно возникнет вопрос: а что дальше?

Но ответ придет быстро. Потому что уже через несколько дней новый старт. Новый вызов. И новая цель — еще более дерзкая, хотя уже не такая далекая. Потому что ты сам еще не прошел все ступени на пути к Олимпу. Потому что твой Тренер говорит, что он полон сил, чтобы находить мотивацию и бороться вместе с такой командой.

Потому что ты сам — спортсмен. И потому что…

НЕТ. НИЧЕГО. НЕВОЗМОЖНОГО.

Евгений Тарасенко, biathlon.com.ua

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