Минск и Раубичи – это топ, но организация не выдерживает критики

Первое впечатление о стране, хочешь ты того или нет, частично складывается сразу же после того, как только ты сходишь с трапа самолета. И первое, что я увидел, это людей в военной форме, которые взглядом сопровождали чуть ли не каждого пассажира нашего воздушного судна. Что они там делали и зачем находились, мне, честно говоря, не очень интересно, но сам факт их присутствия там уже немного напрягал.

Транспорт

Расположение аэропорта вполне приемлемое, оттуда ходят в город автобусы через каждые 20-30 минут. Вытягиваешь со своего кармана 2 доллара и через 40 минут ты уже стоишь в центре Минска. Веток метро в столице Беларуси всего лишь две, что стало для меня удивлением. Ну, я тот еще чайник в плане путешествий по бывшим советским республикам, поэтому ладно. Однако, из-за этого далеко не во все районы города можно добраться без особых проблем.

Сразу скажу, что Минск влюбил в себя максимально и бесповоротно, хотя где-то в душе я изначально всячески отвергал эти эндорфины города, которые вязали меня уже по рукам и ногам. В этот же день я полетел за аккредитацией, и выяснением некоторых тонкостей, которые были в процессе подачи для нее. Оказалось, что добраться в Раубичи – задача не из легких. Во-первых, нужно ехать на окраину города, откуда время от времени отходили шаттлы для болельщиков, которые, внимание, были платными! Да, именно платными и для болельщиков, только вдумайтесь. То есть, чуть ли на каждом этапе Кубка мира организаторы предоставляют массу бесплатных шаттлов для всех фанов, а тут их сделали по расписанию, так еще и за деньги. Я пару раз катался на этом автобусе. Стоимость проезда была 1 рубль и 70 белорусских копеек. Далеко не всегда удобно, стоя, в толпе, в толкучке, ну а как иначе добираться? Только на такси за солидную сумму.

Ранее моя коллега Анна упоминала, что были шаттлы и для журналистов. Да, они были, но по одному в день. По одному, Карл! Если я по какой-то причине не успеваю выехать в 9 утра, то, что мне делать? Правильно, ехать за денежку с болельщиками. И меня задевают не то, что я должен отдавать за это деньги, а просто такое наплевательское отношение к журналистам. Как-то я все же успевал на этот автобус для прессы, который отправлялся из определенной точки в 14:00 по местному времени. Получилась следующая картина: я выхожу со станции метро в 13:54, а этот шаттл отъезжает прямо у меня перед носом. Хотя, повторюсь, по расписанию он должен отправляться ровно в 14:00. Анархия абсолютная, как хочу так и… В общем, вы поняли.

Аккредитации

Отдельная и не самая приятная история была с аккредитациями. Когда я уже получил одобрение от IBU, то мне и остальным моим русскоязычным коллегам пришло на почту письмо, насколько я понимаю, от главного организатора ЧЕ в Раубичах, о том, что еще должны заполнить дополнительную форму, где должны указать все свои личные данные, вплоть до паспортных и адресных, и отправить ей. Якобы, такие законы в Беларуси, что все иностранные журналисты должны проходить эту процедуру. Мы с коллегами в какой-то момент пытались разъяснить эту ситуацию в общении через электронную почту с этой женщиной, но по итогу все было без толку и нам таки пришлось заполнять эту форму, чтобы получить временное разрешение на журналистскую работу на территории страны. Сделали, отправили, а фидбека никакого вообще, куда и зачем пошли наши данные – не совсем понятно. А когда выдавали аккредитации, то никто даже и не упоминал об этой процедуре, будто ничего и не было.

Питание

Вот это, наверное, моя любимая тема, и тут сам Бог велел пройтись катком по кормежке в Раубичах. Ну, даже кормежкой это трудно назвать. Да, я привык, что если я приезжаю на этап, то организаторы всегда заботятся о журналистах, и не оставят их голодными ни до гонок, ни после. Но что было в Беларуси – вообще трэш. Нам было разрешено брать по один-два бутерброда в день и тарелочку какой-то юшки, которую называли супом. В первый же день мне пришлось немного поскандалить с девушкой, которая, собственно, заведовала раздачей питания для журналистов. Ее аргумент, на мой вопрос: «почему я не могу взять этот бургер?» просто заставил мои мозги закипеть, ведь в ответ я услышал: «Ну вы же утром брали бутерброд, а он точно такой же по вкусу». Ну, так и что мне теперь, с голоду сдохнуть, если он такой же по вкусу? Вот это, честно говоря, меня немного вывело из себя. По сути, тема абсолютно мелочная, и, наверное, не стоит болельщицкого внимания, но я не мог это упустить. Если в Оберхофе я возмущался из-за плохой еды, так она там хотя бы была. А тут два бутерброда в день и чашка кофе с печенюшками. Это реально сильно напрягает, когда ты 3-4 часа бегаешь около трасcы, работаешь, приходишь замерзший и голодный в пресс-центр, а тебе говорят, что нельзя взять бургер, потому что ты утром кушал бутерброд.

Атмосфера

В какой-то момент складывалось впечатление, что чемпионат Европы проводится не в Беларуси, а в России. Гостей тут было гораздо больше, чем местных болельщиков. Меня это ни в коем случае не возмущает, просто вызывает некое удивление. Как и то, что ведущие, да и сами организаторы практически не имели системы координат «наше» и «ваше». У них все, что было русским – автоматически называлось их. Начиная от биатлонистов, заканчивая дедом морозом. Что-то это мне напоминает…

Конечно, была поддержка и от украинских болельщиков, за что им большой респект и от меня, и от наших биатлонистов. Атмосфера сама по себе была вполне хорошей, но чего-то все же не хватало… Ах, да! Главного атрибута биатлонного праздника – пьяной палатки. Все мои биатлонные увлечения ни разу не об алкоголе, но разве без палатки может быть та самая дружественная интернациональная атмосфера, которая вообще не знает границ? Мне показалось, что нет. Люди просто попивали себе глинтвейн на улице около стадиона, общались маленькими группами да и все. На заднем практически всегда можно было услышать белорусские народные песни, которые зачастую исполнялись живьем. Оно, конечно, красиво, интересно, но как-то уж слишком слушать это все дни чемпионата Европы подряд. Я думаю, не открою секрет, если скажу, что биатлонная аудитория довольно возрастная, и с такой музыкой внимание молодежи уж точно не привлечь, хотя это далеко не самый значимый фактор в этом плане.

Общее впечатление от организации

К сожалению, впечатление об организации чемпионата Европы в Раубичах сложилось далеко не самое лучшее. На это был ряд причин, к тому же, когда я понимал, что буду писать этот материал, мне как-то захотелось быть больше в теме, лучше понимать о чем пишу. За этим я пошел к главным организаторам соревнований и попросил у них взять список рекомендаций от IBU по тому, что и как нужно сделать для чемпионата Европы, какие-то минимальные требования. В итоге, меня отправили к представителям IBU, а давать этот текст без их одобрения отказались. По итогу, все так закрутилось, что я ничего и не получил.

За болельщиков, честно, говорить не могу, хотя и от них слышал массу возмущений. Потому в этом случае выскажу лишь позицию своих и некоторых коллег. Организация по части журналистов была на дне, абсолютно. Всем было плевать на наш тайминг, шаттлы для медиа то были по одному, то их вообще отменяли за 20 минут до отправления. Некоторых моих коллег на входе раздевали чуть ли не до трусов и просили включить фотоаппарат и ноутбук непонятно с какой целью. Вступать в полемику с этими ребятами не сильно хотелось, все же не моя страна, и тут все далеко не по моим правилам, а покататься в милицейском бобике всегда успею.

Маленький и до жути неудобный пресс-центр, никудышная еда, непривычно холодное отношение к журналистам, двойные стандарты (когда кушать разрешали только за столом в кафе, а некоторым представителям прессы почему-то можно было и прямо за рабочим столом), безобразный транспорт и многое другое, конечно, оставили негативный след в памяти. Но уже этим летом Раубичи примут летний чемпионат мира, на которой мне очень бы хотелось поехать, ведь я реально влюбился в Минск и его крутую атмосферу. Надеюсь, что за полгода белорусские организаторы сделают выводы и все исправят, а меня к тому времени все еще буду пускать в страну, несмотря на подобные тексты.

Влад Омельянченко, из Раубичей

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