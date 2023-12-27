По другую сторону трассы, часть 1

Накануне нового биатлонного сезона постоянный автор «Записок болельщика» на нашем сайте Анна Осолодкина решила оглянуться, и рассказать о тех, кто стоит по другую сторону трассы, и крайне редко попадает в объективы камер во время телетрансляций. Предлагаем вашему вниманию материал об украинских болельщиках.

Не зная покоя и усталости…

Ни один вид спорта нельзя себе представить без болельщиков. Без людей, отдающих свои силы, эмоции, частичку сердец любимым спортсменам. И, конечно же, это касается, прежде всего, таких зрелищных и контактных видов соревнований, как биатлон! У каждого атлета есть свои мотивы, заставляющие неустанно идти вперед. Но один – неизменный: любовь и уважение болельщиков.

Конечно, болельщики бывают разные: «диванные эксперты», искренне влюбленные, спокойно поддерживающие любимую команду или конкретного биатлониста, активно болеющие на стадионах этапов и чемпионатов разных уровней…

Знают ли, замечают, думают ли спортсмены о людях, поддерживающих их у экранов телевизоров и на трассах?

Конечно, все видят и замечают. И большую часть спортсменов болельщики вдохновляют, добавляя сил и вдохновения. Безусловно, среди них есть и такие, которых наши биатлонисты знают не только в лицо, но и по именам, уважая их усилия и энтузиазм. Ведь «боление» — это штука непростая, требующая не только желания, эмоций, терпения, понимания близких, но и физической подготовки, а еще, что немаловажно, немалых (для Украины) финансовых вложений.

Болельщики прибавляют сил

Одна из ярчайших звезд украинского биатлона Валя Семеренко, олимпийская чемпионка, чемпионка мира и многократный призер многочисленных соревнований, проходящих под эгидой IBU, постоянно демонстрирует глубокое уважение к своим болельщикам: «Они меня всегда радуют, когда вижу наших на трассе, то прямо сил прибавляется, хочется бежать быстрее. Болельщики на соревнованиях для меня важный и волнительный момент. Ведь там, вне Украины все земляки для тебя как родные. А для родных и выступить хочется лучше. Я всегда ценила своих болельщиков, ведь так важно, что за тебя кто-то волнуется, переживает. Конечно, за годы спортивной карьеры многих уже знаешь лично, поддерживаешь отношения. Не буду даже перечислять всех, вдруг кого-то забуду. И как бы не устала после гонки, стараюсь уделять всем внимание».

Когда биатлон – часть жизни

Безусловно, бывают и такие «фаны», которые, приехав на какой-нибудь этап Кубка мира или Кубка IBU хотят больше внимания, чем может уделить спортсмен, забывая некоторые нюансы. Например, тот, что после бега биатлонисту нужна заминка, что он отдал все силы и очень устал, что разгоряченный после гонки в тонюсеньком спортивном костюме и на холоде атлет элементарно может простудиться… И все же основная часть украинских болельщиков стараются с пониманием относиться к своим любимцам, берегут их здоровье и чувства. Да и пообщаться с ребятами из сборной можно всегда. Кстати, опытные любители биатлона делают это дома, на чемпионатах Украины, где нет каких-то особых ограничений, спешки и суеты.

Болельщиков у украинской сборной немало и в нашей стране, и далеко за ее пределами: сотни тысяч, но есть среди них особенные, так называемые, супер-фаны. Те, для кого биатлон является достаточно значимой частью их жизни: и увлечением, и вдохновением, и страстью…

Накануне нового сезона мы расскажем лишь о некоторых из них. Заранее приносим извинения, если о ком-то не вспомнили, ведь обо всех, кто горячо и искренне поддерживает наших биатлонистов, рассказать очень сложно. В Украине тысячи и тысячи искренне преданных биатлону людей, и не важно, где они поддерживают любимых спортсменов: у экрана телевизора или на лучших стадионах мира.

Биатлон до нашей эры

Сегодня вряд ли можно представить себе биатлонные состязания без представительной украинской торсиды, которая наряду с немцами, французами, россиянами, норвежцами, представляет большую часть болельщиков на стадионах и трассах. А когда-то, 10-15 лет назад, на биатлонных гонках можно было увидеть одинокий украинский флаг, который держал Олег Радионов. Мы смотрели на него в телетрансляциях и думали: «Какой молодец! Наши ребята видят, что за них болеют…». И еще завидовали ему. Как хотелось быть рядом, разделяя эмоции и от побед, и от поражений.

Олег увлекся биатлоном очень давно, а выезжать на этапы Кубка мира, чемпионаты мира регулярно начал с 2007 года, и с тех пор не пропускает ни одного сезона: «Зима для меня особое время года: начинается биатлон. Стараюсь не пропускать этапы Кубка мира, — говорит Олег Радионов, — но всякое бывает, иногда работа и жизнь вносят свои коррективы, и поездка может отмениться».

Болельщика №1 хорошо знает вся сборная Украины, еще бы, тогда в 2007-м, его трудно было не заметить с желто-синим стягом в руках среди многочисленных фанатов из других стран.

Многие начинающие болельщики именно Олегу обязаны «введением в биатлон» и первыми уроками науки поддержки любимых спортсменов. Радионова отлично знают и активные болельщики из самых разных стран, регулярно выезжающие на гонки.

О любимом этапе его вряд ли нужно спрашивать в этом списке Холменколлен и Рупольдинг, Поклюка, Хохфильцен и Антхольц…

А вот подпись под фотографией Олега почти десятилетней давности одного из болельщиков сборной Латвии: «Самый главный и единственный украинский болельщик не желает отставать от нас по количеству выездов в Остерсунд». Да, когда-то это было именно так, и можно сказать, что именно Радионов протоптал украинским болельщикам дорожку на биатлон, показывая своим примером, как важна для спортсменов «живая» поддержка, присутствие на стадионах и трассах своих фанов.

Продолжение следует…

Анна Осолодкина

www.biathlon.com.ua