По другую сторону трассы, часть 2

Накануне нового биатлонного сезона постоянный автор «Записок болельщика» на нашем сайте Анна Осолодкина решила оглянуться, и рассказать о тех, кто стоит по другую сторону трассы, и крайне редко попадает в объективы камер во время телетрансляций. Предлагаем вашему вниманию материал об украинских болельщиках.

Биатлон и горные лыжи

Дмитрий Дорошков живет в Киеве и очень любит путешествия и биатлон. Еще с детства он увлекся удивительным видом спорта, где лыжники не только бегают, но и стреляют. А чуть позднее ему прекрасно удалось не только совместить два увлечения, а и приобрести еще одно: именно любимый вид спорта подарил ему горные лыжи. Ведь тяжело, будучи в горах, удержаться от соблазна покататься на санках или лыжах человеку, стремящемуся как можно больше узнать и испытать. Так и Дмитрий, однажды встав на лыжи, чтобы покорить горную трассу, не смог больше отказаться от невероятных, захватывающих эмоций.

Многие болельщики рано или поздно задумываются над поездками на «живой биатлон», не стал исключением и Дорошков. В 2009 году он в интернете присоединился к небольшой группе украинских фанов, которые собирались на этап КМ в Холменколлен. «Давно хотел поехать на какой-нибудь из этапов, а еще побывать в Норвегии, так и сошлись два желания, поэтому никак не смог удержаться от такого интересного путешествия. Мы из Киева полетели в Копенгаген, а оттуда на пароме махнули в Осло. Эта первая поездка на биатлон запомнилась на всю жизнь, — делится воспоминаниями Дмитрий, – впрочем, в памяти конечно же остались и все последующие поездки. Когда наши болельщики только начинали выезжать на этапы, к нам подходили европейцы и спрашивали, не из Швеции ли мы, очевидно цвета флага вводили кое-кого в заблуждение, а украинских фанатов, мало кто тогда видел на гонках. Сейчас со смехом вспоминаю это, а тогда мы даже обижались, как это так, люди не узнают украинский флаг. Ну, уж теперь никто нас не путает ))

Я очень люблю горы, наверное, поэтому самые любимые этапы Кубка мира в Антхольце, Хохфильцене. Тем более, что там я могу еще и покататься на горных лыжах. Мечтаю, чтобы «большой биатлон» получил прописку в Швейцарии, например, в Ленцерхайде, там просто невероятная красота и отличные условия для тех, кто любит лыжи».

Дмитрий был практически на всех стадионах, принимающих этапы КМ, впрочем, есть и такие места, куда его почему-то не тянет, а для галочки, мол, вот везде я был, ездить он не хочет.

«Биатлонные гонки – это нечто особенное. Это не просто сумасшедший выброс адреналина, биатлон заряжает позитивными эмоциями, которые потом и хорошо влияют на основную работу. – говорит Дмитрий Дорошков. – Я люблю здесь все, кроме самих гонок мне нравится атмосфера некой коллективной эйфории, любви к биатлону. Нравится посидеть в «пьяной палатке», общаться с фанами из разных стран, которых за эти годы знаешь и в лицо, и по именам. Кому-то даже уже привозишь сувениры. Но особенно мне нравится общение в неформальной обстановке с нашими тренерами. Правда, когда поездки только начинались и украинских болельщиков там, за кордоном, было очень мало, такие встречи было легче организовывать, сейчас все намного сложнее. Да это и понятно.

Люблю ездить на гонки с компанией, а за эти годы она уже сложилась. Это люди, с которыми мне комфортно и интересно. Ведь поездка на соревнования, как полет в космос, нужно туда отправляться с теми, с кем есть психологическая совместимость, с кем ты на одной волне, в хорошем смысле, конечно ))».

За эти годы с Дмитрием случалось много разных приключений, может быть потому, что он их любит: «Бывало разное, вот помню, в Нове Место на ЧМ один человек из нашей федерации попросил постоять на трассе и пофоткаться с флагом одного из спонсоров сборной. Ну, мы, конечно, не могли отказать. Взяли эти флаги, пошли болеть, прикрепили их у ограждения трассы вместе с государственными. А между гонками отправились подкрепиться. Возвращаемся, а флагов этих и нет, украинские на месте, а спонсорских нету. Пока разбирались, что да как, подходят организаторы и спрашивают, чьи, мол флаги висели здесь, ни к одному государству мира они не относятся, а потому за рекламу надо платить. Нууу, мы сделали вид, что ничего не знаем, потому как платить за чужую рекламу не было особого желания. До сих пор вспоминаю тот случай. На биатлоне разное случается и хорошее, и драматическое. Вот на одном из этапов КМ в Хохфильцене перед женской гонкой человек просто упал и умер. Приехала медицинская машина, увезла, а шоу продолжилось… такова жизнь.

А как-то летел в Австрию через Швейцарию, а оттуда ехал на машине, авто забронировал заранее, но когда забирал его, то увидел, что резина на колесах летняя. Попросил дать машину с зимней, но в фирме аренды авто только развели руками… А мне то в горы ехать. Поехал, конечно, только очень медленно. Утром выезжаем на гонки в Хохфильцен из Фибербрюна. А накануне был мокрый снег, за ночь он ледовым настом замерз на дороге, утром его еще немного припорошило снегом. Представьте, как мне было ехать на летней резине. Дорога узкая, по одной полосе с каждой стороны и везде знаки «Обгон запрещен». Короче, когда мы доехали до Хоха, за нами очередь выстроилась длиннющая, наверное, больше километра, на гонки же не мы одни ехали. Да я бы особо и не переживал, только вот сразу за нами в бусике ехала женская сборная Франции, а им ведь еще надо было разминаться. А там даже обочин нет, не мог съехать, чтобы пропустить их…

Так уж случается, что редкая поездка обходится без приключений. В этом году хочу поехать в Антхольц на чемпионат мира, а еще планирую выезд в Отепяя на чемпионат Европы, хорошая компания собирается, да еще и вся наша основа будет. Эх, и поболеем))».

Биатлон в стихах

«Будут новые встречи, этапы и Кубки… И снова с улыбкою встретимся вновь))) Не буду грустить… пролетят дни разлуки… Мы вновь ощутим к биатлону любовь !!!!!»

Эти строки принадлежат Ирине Малкиной, пожалуй, одной из самых доброжелательных болельщиц Украины. Что бы ни случилось, она всегда на стороне спортсмена, поддержит, найдет теплые, подбадривающие слова. Ирина находит время не только на стихи, но на персональные поздравления с днями рождения всех членов как основной, так и юниорской команд. А еще она ведет страничку Клуба любителей биатлона имени Андрея Дериземли в Фэйсбуке и не пропускает ни одного чемпионата Украины в Чернигове, городе, ставшем для нее родным.

А «болеть биатлоном» Ирина начала еще в школе, любовь к лыжным гонкам постепенно переросла в увлечение тем видом спорта, где лыжники еще и стреляют.

«Конечно, меня поражают те прекрасные места, где проходят биатлонные состязания. — говорит Ирина Малкина. — Люблю зрелищность этого вида спорта. Помню многих талантливых атлетов. Раньше больше болела за немецких спортсменов: Фишера, Гросса… А чуть позже их место в моем сердце заняли наши биатлонисты. Всегда очень болела за Андрея Дериземлю, считаю, что он — один из самых выдающихся спортсменов всего украинского биатлона. После Олимпиады в Ванкувере очень хотелось лично познакомится с ним. Ведь тогда наши болельщики практически не выезжали на гонки, не было и таких мест, где можно было бы пообщаться с биатлонистами. И тут у нас в Чернигове основали Клуб любителей биатлона имени Андрея Дериземли. Была объявлена встреча с членами национальной сборной в местном университете. Вот я и пошла туда. После этого мое увлечение биатлоном превратилось в нечто большее: в часть жизни».

Действительно, еще 10-12 лет тому связи со спортсменами практически не было, да и сами биатлонисты вряд ли даже представляли реальное количество своих болельщиков. И такое сообщество, как черниговский Клуб, стало, по сути, уникальным явлением в биатлонной жизни Украины, предоставляя площадку для общения с экспертами, спортсменами, для анализа спортивных событий, совместных просмотров гонок…

Ирина Малкина стала одним из самых активных членов Клуба. А в 2016 году сбылась заветная мечта болельщицы, сын подарил ей поездку на этап КМ в Нове Место. С тех пор она мечтает вновь попасть на международные биатлонные соревнования: «Конечно, домашняя атмосфера чемпионатов Украины в Чернигове, возможность общения со спортсменами – это прекрасно. Но, поехав на этап КМ я поняла, что такое биатлон, по-настоящему. Какой это адреналин и драйв, когда эмоции просто зашкаливают: у спортсменов на трассе, у болельщиков на стадионе. Эти чувства не сравнимы ни с какими другими. Еще не один раз хочу их пережить. Поэтому в этом сезоне готовлюсь поехать на чемпионат Европы в Отепяя».

Продолжение следует…

Анна Осолодкина



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