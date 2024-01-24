Антон Дудченко: Не можу сказати, що задоволений гонкою

Антон Дудченко показав сьогодні в індивідуальній гонці чемпіонату Європи кращу стрільбу серед українців, посівши при цьому 12-те місце. Сам спортсмен не задоволений своїм результатом, про що він і розповів читачам нашого сайту:

— Антоне, задоволені сьогоднішнім своїм виступом?

— Я не можу сказати, що задоволений гонкою, адже якщо ми навіть з одним штрафом не попадаємо у десятку на чемпіонаті Європи, то як можемо говорити про топ-результати на Кубку світу або чемпіонаті світу. Можливо, все ж є якесь розчарування від цього сезону, та це спорт, тут завжди так. Але сподіваюся, що ми знайдемо вихід з цієї ситуації.

— Прокоментуйте, будь ласка, роботу на стрільбищі.

— Дуже радий, що вдалося відпрацювати більш-менш непогано на вогневих рубежах. Трошки шкода, що стався той останній промах на першій лежці, та далі вже вдалося відпрацювати на нуль.

— Під час гонки розпочався сніг, чи завадив він вам краще відпрацювати?

— Так, сьогодні була така досить нелегка погода: спочатку зранку йшов сніг, потім він перейшов у дощ. Це зіграло проти мене, так як траса була дуже м’яка, та й фізичний стан такий, що не дозволяє боротися за високі результати.

— Що стосується фізичного стану, не можна сказати, що сьогодні ви виглядали на трасі змученим або неконкурентоспроможним, чи можна говорити про відновлення форми?

— Я поки не відчуваю тих кондицій, які були у мене хоча б у минулому році. Плюс сьогодні була, як я вже казав, м’яка траса, а я не зовсім вмію бігати по такій трасі, та вона ж була однаковою для всіх. Ще є пару тижнів до чемпіонату світу, якщо я потрапляю у заявку, то сподіваюсь, що вдасться покращити ще трохи свою фізичну форму, щоб бути дійсно більш конкурентоспроможним.

— Щодо роботи лиж… Починали гонку начебто при нормальній погоді, а під час гонки пішов сніг. Як працювали лижі?

— Сніг йшов зранку кілька разів, потім переходив у дощ, та не скажу, що у роботі лиж були проблеми. Тому дякую сервісу, лижі працювали добре.

Спілкувалася Ганна Осолодкіна

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