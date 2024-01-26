Христина Дмитренко: Гонка була важкою

Христина Дмитренко у спринті чемпіонату Європи виборола нарешті першу нагороду для України! Про те, як вона відпрацювала цей старт, спортсменка розповіла в ексклюзивному коментарі для читачів нашого сайту: — Христино, вітаю вас із бронзою чемпіонату Європи! Ви стартували з досить раннім номером і довгий час були на першому місці проміжного протоколу, наскільки складно морально стільки часу чекати відповіді на питання: чи буде подіум, чи ні? — Я знала, що всі сильні стартують після мене, тому після фінішу робила закатку на лижах, і вже потім дивилась результати. На трасі я викладалася по максимуму, та й з результатом вже нічого зробити не могла, тому залишалось тільки чекати. — Ви впали практично без сил, ледь перетнувши фінішну лінію, яким для вас було фінішне коло, що говорили тренери? — Тренери гнали до останнього метра, вони були на всіх ділянках траси, де це тільки можливо було. Говорили, що у мене в секундах, і якщо фінішую першою, то буде медаль.

Фото: з трансляції Суспільне:Спорт — Ви не брали участі в індивідуальній гонці, адже основна збірна приїхала до Осрблі тільки перед спринтом, як себе фізично відчували на трасі після високогірного Антгольцу? — Гонка з самого початку була на максимальних швидкостях, бо сьогодні траса була швидкою, і, як бачимо, розриви між учасниками малі. Тому гонка була важкою, але сподіваюсь, що завтра буде краще по самопочуттю. — На стрільбищі сьогодні було досить вітряно, як вдалося відпрацювати на вогневих рубежах з нулями? — Коли я прийшла на рубежі, то вітру не було, тому працювалось комфортно. — Цей сезон для вас досить знаковий, багато чого у вас вперше в кар’єрі, що скажете щодо конкуренції серед жінок на ЧЄ? — Тут є багато швидких дівчат, тому боротьба присутня, та, звичайно, не так, як на Кубку світу. — До вас, мабуть, по-різному звертаються, по-різному називають і спортивні журналісти. Як ви самі реагуєте на зменшувальні форми свого ім’я? — Спочатку мене це бісило, бо багато хто так називав, а зараз якось не зважаю, і все ж більш мені імпонує моє повне ім’я – Христина. — Відчували сьогодні підтримку вболівальників, зокрема, українських? — Сьогодні багато хто підтримував по трасі, особливо сподобалось, коли всі тренери і дівчата по команді прийшли на нагородження. Це було дуже приємно. А коли бігла фінішне коло, то Анна Кривонос мала стартувати через 4 хвилини, так вона вибігла на одну з ділянок траси і підтримувала мене, це ну дуже було приємно. Всі вболівали і були такі щирі. Спілкувалась Ганна Осолодкіна

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