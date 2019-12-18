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Бокс

Лопес: Я намерен вырубить Ломаченко

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Американский чемпион высказался об украинце

#Лопес, #Ломаченко

Источник – sport.ua.

Чемпион мира по версии IBF Теофімо Лопес имеет отрицательное свое отношение к украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC Василия Ломаченко.

Об этом он заявил в интервью Boxingnews 24.

“Мне не нравится Ломаченко. Он импонирует мне как личность, но это мое личное мнение. В нашем противостоянии будет и неприязнь, и плохое напряжение, а это то, что фанаты любят. Когда я дерусь, мои соперники пытаются отобрать у меня мой хлеб, и это вводит меня в режим зверя. Поэтому я намерен вырубить его”, – сказал Лопес.

Ранее, Лопес во втором раунде нокаутировал Комми и стал обладателем титула IBF.

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Напомним, Ломаченко получит шанс объединить титулы в марте или апреле.

Источник: champion.com.ua
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