Лопес: Я намерен вырубить Ломаченко

Американский чемпион высказался об украинце

#Лопес, #Ломаченко

Источник – sport.ua.

Чемпион мира по версии IBF Теофімо Лопес имеет отрицательное свое отношение к украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC Василия Ломаченко.

Об этом он заявил в интервью Boxingnews 24.

“Мне не нравится Ломаченко. Он импонирует мне как личность, но это мое личное мнение. В нашем противостоянии будет и неприязнь, и плохое напряжение, а это то, что фанаты любят. Когда я дерусь, мои соперники пытаются отобрать у меня мой хлеб, и это вводит меня в режим зверя. Поэтому я намерен вырубить его”, – сказал Лопес.