Альварес признан лучшим боксером года по версии ESPN

Мексиканец во второй раз получил награду от ESPN

#Альварес, #Пакьяо

Источник – sport.ua.

Чемпион WBA в среднем весе Сауль Альварес признан лучшим боксером нынешнего года по версии американского спортивного телеканала ESPN.

Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Лучшие боксеры 2019 года по версии ESPN

1. Сауль Альварес (Мексика)

2. Мэнни Пакьяо (Филиппины)

3. Эррол Спенс (США)

4. Джош Тэйлор (Великобритания)

5. Деонтей Уайлдер (США)

“Я очень благодарен за это признание. Это всего лишь шаг в моей карьере, в моей истории.

Я вас прошу, это набраться терпения, потому что Канело войдет в историю. Я гарантирую”, – прокомментировал решение Альварес.