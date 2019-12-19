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Бокс

Альварес признан лучшим боксером года по версии ESPN

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Мексиканец во второй раз получил награду от ESPN

#Альварес, #Пакьяо

Источник – sport.ua.

Чемпион WBA в среднем весе Сауль Альварес признан лучшим боксером нынешнего года по версии американского спортивного телеканала ESPN.

Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Лучшие боксеры 2019 года по версии ESPN

1. Сауль Альварес (Мексика)

2. Мэнни Пакьяо (Филиппины)

3. Эррол Спенс (США)

4. Джош Тэйлор (Великобритания)

5. Деонтей Уайлдер (США)

“Я очень благодарен за это признание. Это всего лишь шаг в моей карьере, в моей истории.

Я вас прошу, это набраться терпения, потому что Канело войдет в историю. Я гарантирую”, – прокомментировал решение Альварес.

Мексиканец признавался лучшим боксером года по версии ESPN в 2015 году.

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Ранее, Канело отказался от чемпионского титула WBA.

Напомним, последний бой Альварес провел 2 ноября. Тогда он нокаутировал Сергея Ковалева и отобрал у того пояс WBO.

Источник: champion.com.ua
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